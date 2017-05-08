  • الإثنين ١١ شعبان ١٤٣٨
  • الإثنين , مايو 08, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 193095 تاريخ النشر: أيار 08, 2017 الوقت: 16:06 الاقسام: رياضة  
الزمالك يستعيد الانتصارات بفوز صعب على المقاولون

الزمالك يستعيد الانتصارات بفوز صعب على المقاولون

استعاد الزمالك نغمة الانتصارات وحقق فوزًا صعبًا على مضيفه المقاولون العرب (2-1) مساء الأحد على ملعب بتروسبورت بالجولة الـ28 من الدوري المصري لكرة القدم.

ووصل الزمالك للنقطة 51 محتلاً المركز الثالث بفارق 12 نقطة عن المقاصة صاحب المركز الثاني وتجمد رصيد المقاولون عند 34 نقطة في المركز الـ11.

كان الزمالك تعادل في آخر لقاءين ضد طنطا والإسماعيلي بقيادة مدربه أوجوستو إيناسيو، وسجل ثنائية الزمالك أحمد رفعت من ضربة جزاء والنيجيري ستانلي وأحرز للمقاولون محمد فاروق.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الاخبار كووره
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 2/8450 sec