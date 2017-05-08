الزمالك يستعيد الانتصارات بفوز صعب على المقاولون استعاد الزمالك نغمة الانتصارات وحقق فوزًا صعبًا على مضيفه المقاولون العرب (2-1) مساء الأحد على ملعب بتروسبورت بالجولة الـ28 من الدوري المصري لكرة القدم.