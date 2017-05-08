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|رقم الخبر: 193095
|تاريخ النشر: أيار 08, 2017
|الوقت: 16:06
|الاقسام: رياضة
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الزمالك يستعيد الانتصارات بفوز صعب على المقاولون
استعاد الزمالك نغمة الانتصارات وحقق فوزًا صعبًا على مضيفه المقاولون العرب (2-1) مساء الأحد على ملعب بتروسبورت بالجولة الـ28 من الدوري المصري لكرة القدم.
ووصل الزمالك للنقطة 51 محتلاً المركز الثالث بفارق 12 نقطة عن المقاصة صاحب المركز الثاني وتجمد رصيد المقاولون عند 34 نقطة في المركز الـ11.
كان الزمالك تعادل في آخر لقاءين ضد طنطا والإسماعيلي بقيادة مدربه أوجوستو إيناسيو، وسجل ثنائية الزمالك أحمد رفعت من ضربة جزاء والنيجيري ستانلي وأحرز للمقاولون محمد فاروق.
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