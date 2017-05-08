وتابع مجتبی سرادقي بأنه سیتم التوقیع علی إتفاقیة تصمیم وتصنیع أقسام من قمر صناعي ایبسکو(SSS) الطلابي الصغیر في إطار مشروع ثلاثي بین إیران والصین وباکستان یستغرق 3 سنوات.

وأضاف بأن منظمة الفضاء الإیرانیة تقوم بتنفيذ المشروع بالتعاون مع المنظمات المحلیة بما فيها الجامعات التي لدیها خبرات في هذا المجال مشیرا إلی أن المشروع الثلاثي یهدف لتعلیم ونقل العلوم التقنیة بصورة مشترکة بین الدول الأعضاء في منظمة التعاون الفضائي لدول آسيا المحيط الهادئ التي تضم كل من ایران والصين وبنغلادش ومنغوليا، وباكستان، وبيرو وتايلند(APSCO). وأشار إلی أن مهمة القمر الصناعی هی التصویر من الأرض ورصد التنقلات الجویة والبحریة و Formation Flying.