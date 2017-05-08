علم من مصادر خاصة ان الاتحاد العراقي لكرة القدم أتفق رسمياً مع المدرب الأرجنتيني غابرييل كالديرون لقيادة أسود الرافدين في الاستحقاقات المقبلة، بعد نجاح المفاوضات التي جرت معه يوم الاحد.

وقال مصدر في اتحاد اللعبة: إن لجنة العلاقات الخارجية سوف ترسل إليه نسخة الكترونية من عقده لغرض دراسته والتعديل على بعض بنوده.

وبحسب المصدر ذاته: فأن كالديرون الذي وصل صباح الاثنين الى العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس سوف يدرس مع محاميه الخاص 40 فقرة، مشدداً على ان جميع فقرات العقد ستصب لمصلحة الجانب العراقي الذي استفاد من أخطاء التعاقدات السابقة”.

وتابع المصدر ان ” المدرب الجديد كلف مساعديه قبل ايام بإعداد رؤية خاصة بشأن الأداء الفني والتنظيم الخططي لمباريات المنتخب العراقي التي خاضها في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2018، مبديا إعجابه بمستوى العديد من اللاعبين، مستفسراً في الوقت نفسه عن سر ابتعاد كل من ” سيف سلمان وياسر قاسم عن تشكيل الوطني خلال المنافسات بالاضافة الى المهاجم جستين ميرام لاسيما انه تابع هذا الثلاثي خلال منافسات بطولة الخليج الفارسي التي أقيمت في المنامة في العام 2013 عندما كان مدرباً لمنتخب البحرين”.

ولفت المصدر الى: ان كالديرون تعهد للملا بانه سيحصل على نقاط المواجهات الثلاث كاملة وانه سيعتمد على التشكيل الذي خاض المواجهتين الأخيرتين في التصفيات مع أجراء بعض التغييرات على نظام اللعب وإستراتيجية البناء في الأمام فضلا عن تطوير بعض النواحي الهجومية والجوانب الخططية والواجبات الاضافية في خط الوسط.