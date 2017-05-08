بروين اعتصامي، شاعرة ايرانية معاصرة معروفة ومن كبار الشعراء الايرانيين، شاعرية بروين اعتصامي تساوي شاعرية أشعر الشعراء الرجال الايرانيين وأكبرهم قدراً ومنزلة، مما جعل هذه الشاعرة،

وحسب ما يشهد عليه جهابذة اللغة الفارسية وعلماء الأدب الفارسي المعاصرون، تحتل مكانة مرموقة في الشعر، لم يصل اليها حتى الشعراء الرجال الفحول.

يكمن سر النجاح الباهر القيم لهذه المرأة المثقفة والأديبة، في الاهتمام والعناية الخاصة التي أولاها إياها أبوها الذي ذاع صيته آنذاك، هذا فضلاً عن تمتعها بعبقرية وموهبة الهية غزيرة. فلم يدّخر الأب جهداً في تربية بنته الكفوءة، خاصة في تلك الفترة التي كانت المرأة الايرانية تعاني من حرمانها من حق التعليم والدراسة وعدم وجود مدارس للبنات. كان أبوها الميرزا يوسف اعتصامي بن الميرزا ابراهيم خان المستوفي والملقب باعتصام الملك من أهالي مدينة آشتيان، وكان قد توجه في عنفوان شبابه الى مدينة تبريز وعاش هناك حتى أواخر عمره.

ولدت رخشنده اعتصامي والمعروفة ببروين اعتصامي عام ۱۹۰٦م. في مدينة تبريز. وفتحت عينها على الحياة وترعرعت وهي تحت إشراف أبيها العالم والأديب الفصيح الذي أعرب عن اعتقاده بضرورة تربية البنات، وذلك باصدار كتاب بعنوان «تربية النساء». انتقلت بروين برفقة أبيها الى طهران وهي بنت صغيرة. تلقت الأدبين الفارسي والعربي عند والدها واغترفت كثيراً من مناهل العلم والأدب والفضل لدى أساطين وجهابذة العلم والأدب، والذين كانوا يجتمعون في منزل والدهاء. ولطالما كانت بروين تبهرهم بما يصدر عن عبقريتها الغزيرة ونبوغها العالي. أنشدت بروين الشعر وهي في الثامنة من عمرها، وبادرت بتنمية قدراتها الشعرية الكامنة والكشف عن ذوقها الشعري عبر نظمها لقطعات أدبية رائعة مقتبسة ممّا ترجمه والدها من الكتب والأعمال الأجنبية والتركية والعربية.

دخلت بروين المدرسة الاميركية للبنات في ايران، والتي كانت تديرها آنذاك السيدة ميس شولر، لتكون على علم ومعرفة بالآداب الأجنبية. وتفرغت لدراسة اللغة والأدب الانجليزي وتخرجت بنجاح من هناك في عام ۱۹۲٤.

كان لبروين حضور واسع في كلّ رحلاتها مع والدها داخل ايران وخارجها، ما وفر لها آفاقاً جديدة للحصول على تجارب قيمة ومعلومات نافعة لمستقبلها.

رفضت هذه الشاعرة الملتزمة الحرة، العرض الذي قدّم لها للولوج في البلاط الملكي رفضاً باتاً؛ ما يدل على عزتها وكرامتها النبيلة. كما لم تقبل الميدالية المهداة إليها من قبل وزارة المعارف الايرانية.

تأثرت الشاعرة بروين اعتصامي في نظم قصائدها، بالشاعر الايراني القديم العملاق ناصر خسرو قبادياني، وتنطوي أشعارها على مضامين ومعاني اخلاقية وعرفانية سامية.

نظمت بروين أشعارها المفعمة بالحكمة والخصال الحميدة، بلغة شعرية فصيحة بليغة تؤثر على كل مخاطب وقارئ بعيداً عن شريحته الاجتماعية. وقد نجحت بروين في إخراج الشعر من حلته الأرستقراطية ليكون ترانيم على شفاه البؤساء والفقراء، وذلك بسبب تربيتها وترعوعها في بيت الشعر والأدب والحكمة.

كما تأثرت بروين في إنشاد قصائدها، بالشاعرين الكبيرين الشيرازيين حافظ وسعدي. وكانت اشعارها مزيجاً من النمطين الأدبيين الأكثر انتشاراً وتأثيراً، أي الخراساني والعراقي. ولاشك بأن اشعار بروين اعتصامي لم تكن بمثابة تقليد للقصيدة التراثية؛ بل كانت محاولة لبعث الشعر الفارسي الكلاسيكي من خلال اطلاق نهضة أدبية حديثة، للتعبير عن مستجدات العصر وامتزاجها بينابيع ومناهل التراث الاسلامي الاصيل. إن العبقرية الغزيرة والموهبة الالهية التي كانت تحظى بها بروين، تجلت في نظمها قصائد وأشعاراً رائعة، جعلت البعض يظنون بأن هذه الأشعار ليست نتاج فكر الشاعرة.