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رقم الخبر: 193087 تاريخ النشر: أيار 08, 2017 الوقت: 14:27 الاقسام: ثقافة وفن  
تصميم جائزة "كان" يكلف20 ألف يورو

تصميم جائزة "كان" يكلف20 ألف يورو

صممت إدارة مهرجان كان السينمائي الدولي شكلا جديدا لجائزة السعفة الذهبية وهو ما أكد عليه موقع «news».

وأضاف الموقع أن المهرجان يتعاون مع دار المجوهرات السويسري شوبارد ولأول مرة في تصميم جديد لجائزة السعفة الذهبية والتي تقدر بـ 118غراما من الذهب وهي مرصعة بـ167 قطعة من الماس واحتاجت الجائزة 40 ساعة من العمل ووصلت تكلفتها إلى 20 ألف يورو.

يذكر أن المهرجان يقام في الفترة من 17 إلى 28 مايو الحالي في دورته الـ70.

ويعتبر مهرجان كان السينمائي الدولي واحد من أهم المهرجانات السينمائية في العالم، الذي يعمل على تعزيز تطوير صناعة السينما في العالم بأكمله وتكريم أهم مبدعي السينما وصناعها.

 

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ اي فيلم
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