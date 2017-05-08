أعلن إبراهيم عامريان الذي يتولى تمويل الفيلم السينمائي الايراني «مطلوب عامل بسيط» (كاركر ساده نيازمنديم) للمخرج منوجهر هادي، أن دبلجة الفيلم باللغتين الاسبانية والبرتغالية قد انتهت مؤخرا.

وأضاف عامريان ان فريق عمل الفيلم يعلن عن استعداده التام لعرض الفيلم في ايران وامريكا الجنوبية بشكل متزامن.

وسبق ان اعلن عامريان عن عرض الفيلم في دول امريكا الجنوبية منها البرازيل والارجنتين وتشيلي والباراغواي والأوروغواي.

«مطلوب عامل بسيط» فيلم ذو مضمون اجتماعي، ويتميز بأجواء مختلفة عن الاعمال السابقة للمخرج هادي، كما انه التجربة الاخراجية السادسة له بعد افلام «الحجر الصحي» و«احد ما يريد ان يكلمك» و«الدنيا المليئة بالامل» و«انا لست سالفادور» و«والحياة في مكان آخر».