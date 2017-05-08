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رقم الخبر: 193085 تاريخ النشر: أيار 08, 2017 الوقت: 14:28 الاقسام: ثقافة وفن  
الايراني«مطلوب عامل بسيط» يعرض في امريكا الجنوبية

الايراني«مطلوب عامل بسيط» يعرض في امريكا الجنوبية

أعلن إبراهيم عامريان الذي يتولى تمويل الفيلم السينمائي الايراني «مطلوب عامل بسيط» (كاركر ساده نيازمنديم) للمخرج منوجهر هادي، أن دبلجة الفيلم باللغتين الاسبانية والبرتغالية قد انتهت مؤخرا.

وأضاف عامريان ان فريق عمل الفيلم يعلن عن استعداده التام لعرض الفيلم في ايران وامريكا الجنوبية بشكل متزامن.

وسبق ان اعلن عامريان عن عرض الفيلم في دول امريكا الجنوبية منها البرازيل والارجنتين وتشيلي والباراغواي والأوروغواي.

«مطلوب عامل بسيط» فيلم ذو مضمون اجتماعي، ويتميز بأجواء مختلفة عن الاعمال السابقة للمخرج هادي، كما انه التجربة الاخراجية السادسة له بعد افلام «الحجر الصحي» و«احد ما يريد ان يكلمك» و«الدنيا المليئة بالامل» و«انا لست سالفادور» و«والحياة في مكان آخر».

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ اي فيلم
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