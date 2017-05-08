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رقم الخبر: 193084 تاريخ النشر: أيار 08, 2017 الوقت: 14:28 الاقسام: ثقافة وفن  
إيطاليا تستضيف اربعة افلام ايرانية

إيطاليا تستضيف اربعة افلام ايرانية

یستضیف مهرجان الافلام القصيرة الدولي بإيطاليا أربعة افلام ايرانية في قسم «Maremetraggio».

والافلام الايرانية التي تشارك في المهرجان هي: «النقطة الحمراء» (نقطه قرمز) للمخرجة مطهرة احمدبور و«خارج هذا» (بيرون از اين) للمخرج كيوان محسني و«الصمت» (سكوت) للمخرجين فرنوش صمدي وعلي عسكري و«الاحمر» (قرمز) للمخرج آريو صفارزادكان.

ويختص قسم «Maremetraggio» في المهرجان للأفلام التي حصلت على جوائز عالمية قبل مشاركتها بالمهرجان.

وستنطلق فعاليات المهرجان بدورته الثامنة عشرة في الاول من يوليو المقبل وستستمر لغاية الثامن منه.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ اي فيلم
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