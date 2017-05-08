والافلام الايرانية التي تشارك في المهرجان هي: «النقطة الحمراء» (نقطه قرمز) للمخرجة مطهرة احمدبور و«خارج هذا» (بيرون از اين) للمخرج كيوان محسني و«الصمت» (سكوت) للمخرجين فرنوش صمدي وعلي عسكري و«الاحمر» (قرمز) للمخرج آريو صفارزادكان.

ويختص قسم «Maremetraggio» في المهرجان للأفلام التي حصلت على جوائز عالمية قبل مشاركتها بالمهرجان.

وستنطلق فعاليات المهرجان بدورته الثامنة عشرة في الاول من يوليو المقبل وستستمر لغاية الثامن منه.