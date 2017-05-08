قال البروفيسور كارلو جرتي، الملحق الثقافي في السفارة الإيطالية بطهران بأن الناشرین الایطالیین وقعوا أكثر من 20 عقداً مع زملائهم الایرانیین لترجمة الكتب الی الفارسیة والایطالیة خلال الایام الاولی من عمل معرض طهران الدولي للكتاب.

ووصف الملحق الثقافي الایطالي بطهران، كارلو جرتي معرض طهران الدولي للكتاب بأنه معرض جید ومثمر وقال بأن مایمیز دورة هذا العام عن سابقتها هو حلول بلاده كضیف شرف فیه حیث شارك 13 ناشرا ومؤلفا ایطاليا فیه ومن المؤمل ان تسفر هذه المشاركة عن تحقیق نتائج جیدة.

وأشار الملحق الثقافي الایطالي الی اقبال الجمهور الایراني علی الكتب الایطالیة وقال بأن الناشرین والكتاب الایطالیین المشاركین في معرض الكتاب هذا یعقدون یومیاً جلسات مختلفة للتعریف بأعمالهم حیث بلغت مستویات بیع الكتب الایطالیة بالمعرض سقفاً جیداً فیما ابرم الجانب الایطالي مع الناشرین الایرانیین أكثر من 20 عقداً لترجمة الكتب الی الفارسیة وبالعكس.

وأكد جرتي بأن معرض طهران الدولي للكتاب یعتبر من أكبر وأهم المعارض في الشرق الاوسط وان سوق الكتاب في ایران هي سوق مهمة جداً وشدد علی ضرورة تقویة العلاقات الثقافیة بین البلدین حیث یمكن وعلی هذا الاساس ترجمة الكثیر من النصوص الادبیة من الایطالیة الی الفارسیة خاصة ان سوق طهران للكتاب یعتبر من الاسواق المهمة لعرض أعمال الناشرین الایطالیین حیث تم في هذا الخصوص بیع كافة كتب الكتاب الایطالیین الذین القوا كلمات في هذا المعرض.

واكد جرتي الذي یعتبر خبیراً في الشؤون الایرانیة علی ضرورة تنظیم المعرض علی أحسن وجه لیستضیف الضیوف الاجانب ولكي تشارك الدول الاوروبیة بشكل أفضل فیه مع تكثیف الدعایة له لتعریفه أكثر فأكثر في القارة الاوروبیة.

كما شدد علی تكثیف مشاركة الكتاب الایطالیین الذين يعرفهم الجمهور الایراني في معرض طهران للكتاب وقال بأن هذه المشاركة من شأنها رفع مستوی العلاقات الثقافیة بین البلدین.

وأعتبر جرتي حضوره لمدة ثماني سنوات في ایران وكذلك قرب نهایة عمله فیها بأن هذه السنوات الثماني كانت له مفیدة ومفرحة معتبراً نفسه من محبي ایران وممن یملك معرفة جیدة حول هذا البلد وقال بأن طرح مشاریع وخطط مناسبة وجیدة یمكنها ان تطور مستوی العلاقات بین ایطالیا وایران.

وأعرب مؤلف كتاب «ادبیات بهلوي» عن أمله ان تؤدي هذه المساعي الی تقویة العلاقات الثنائیة بین البلدین وكذلك الی تأسیس المزید من المؤسسات الایطالیة في ایران وتقویة العلاقات الثقافیة وصولاً الی رقي عری التعاون في مجال الكتاب والفن والتراث بینهما.