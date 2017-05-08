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رقم الخبر: 193081 تاريخ النشر: أيار 08, 2017 الوقت: 14:23 الاقسام: رياضة  
نيوكاسل يتوج بلقب الدرجة الثانية ويعود للأضواء مجددًا
أرسنال يُسقط مانشستر يونايتد وينعش آماله الأوروبية

نيوكاسل يتوج بلقب الدرجة الثانية ويعود للأضواء مجددًا

انتزع نيوكاسل يونايتد لقب دوري الدرجة الثانية الإنجليزي لكرة القدم بفوزه 3 - صفر على بارنسلي لينهي الموسم متفوقا على برايتون آند هوف ألبيون قبل العودة إلى الدوري الممتاز.

وأنهى برايتون الموسم في المركز الثاني بعدما تعادل 1-1 مع أستون فيلا بينما أفلت نوتنجهام فورست من الهبوط باعجوبة وهو المصير الذي لاقاه بلاكبيرن روفرز بطل الدوري الممتاز في 1995.

وتساوى نوتنجهام في رصيد النقاط مع بلاكبيرن لكنه تفوق بفارق هدفين فقط عن منافسه.

ومن جهة أخرى أنعش أرسنال آماله في المشاركة بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم الموسم المقبل بعد الفوز على ضيفه (2-0) الأحد في قمة الجولة الـ36 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ورفع أرسنال رصيده لـ63 نقطة بالمركز السادس من 34 مباراة، مقابل 65 نقطة لمانشستر يونايتد (الخامس) من 35 مباراة، و69 نقطة للسيتي (الرابع) من 35 مباراة، و70 نقطة لليفربول (الثالث) من 36 مباراة.

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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