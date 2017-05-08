هو الشيخ محمّد بن يعقوب الكُلَيني، الرازيّ نسبةً إلى (الريّ) المدينة الايرانية الواقعة جنوب طهران.. أمّا (كُلَين) فهي قرية من قرى الريّ من قُرى فشارية، كان فيها مولده.

ومن خلال مراجعة المصادر التي ترجمت لحياة الشيخ الكلينيّ، لم نعثر على تاريخ معيّن لسنة ولادته، إلاّ أنّ المعلوم أنّه عاش زمن الغيبة الصغرى وفيها توفّي أيضاً.

أمّا سُكناه فكانت في مدينة بغداد، سافر إليها من كُلَين لينشغل فيها بالتدريس والفُتيا، ولم يذكر رجال التراجم شيئاً مفصّلاً عن حياة هذا العَلَم، وكأنّه لم يكن مشهوراً بين العلماء في بادئ أمره حتّى ظهر تأليفه الشهير «الكافي» الذي ذاع صيتُه في الآفاق، فتوجّه إليه العلماء عاكفين على دراسته والأخذ منه وتمجيده والثناء على مؤلّفه الكلينيّ، منصرفين عن التعرّف على حياته وسيرته. وكأنّ الكتاب أصبح عنواناً كافياً للكاتب، يحكي حياته في الجانب العلميّ بشكل واضح.

امتاز الشيخ الكليني المُكنّى بـ «أبي جعفر» بخصائص علميّة، وفضائل عقليّة، انحسرت عند غيره أو ضعفت، فأصبح علَماً بين أقرانه.. وظلّ كذلك على مدى أحد عشر قرناً، ولا يزال يُنظَر إليه بعين الإجلال والإكبار، ويُعتنى بطريقته في فحص الروايات وضبط الأسانيد والمتون في النصوص ونقل الأحاديث من أصولها.

لهذا، ظلَّ الشيخ الكلينيّ مورد رجوع الفقهاء والمحقّقين والعلماء، ومحطّ رجال الفكر والقلم؛ إذ هو من أوائل مَن دوّنوا النصوص الشريفة التي كان عليها بناءُ أحكام الإسلام، وتفهّمُ علومه وأغراضه وغاياته الكريمة. ولم يكن نقلُه نقلاً عابراً، إنّما تحلّى بالتنقية والتحقيق العالي والدقّة الفائقة، في ترتيبٍ ونقلٍ للأحاديث من الأُصول الواردة عن الأئمّة عليهم السّلام.

ولهذه الخصائص المهمّة.. كان الكُليني محلَّ ثناء العلماء وإعجاب المحدِّثين، من السابقين واللاحقين، ومن الموافقين والمخالفين

أضواء على «الكافي»

العلماء الأعلام لم يتجرّأوا على تثبيت الشرائع والفُتيا بها إلاّ بعد إحكام نصوصها، والتثبّت من حقائقها، والوقوف على اليقينيّات تفصيلاً أو إجمالاً. ولم يُؤلّفوا كتبهم القيّمة إلاّ لغاية مُلحّة ولسبب وجيه وهدف مقدّس.

وكان وراء كتاب الكافي سبب لتأليفه، يذكره المحدّث النيسابوريّ قائلاً: سأله بعض الشيعة من المناطق النائية تأليفَ كتاب الكافي، لكونه بحضرة مَن يفاوضه ويذاكره ممّن لا يثق بعلمه.. فألّف وصنّف.

كتاب الكافي بأجزائه الثمانية. وقد امتاز بخصائص فريدة:

1-ـ منها: أنّه جُمع من الأصول.. قال الشهيد الثاني في «شرح دراية الحديث»: قد كان استقرّ أمر المتقدّمين على أربعمائة مصنَّف سمَّوها أُصولاً كان عليها اعتمادهم، ثمّ تداعت الحال إلى ذَهاب معظم تلك الأصول، فاستدركها جماعة بتلخيصها، وأحسن ما جُمع منها الكافي.

فأحاديث الأئمّة عليهم السّلام التي دوّنها أصحابُهم هي الأصول، والكافي إنّما نَهَل منها خير منهال.

2- ومنها: اتّصال أسانيد الكافي ـ بلا فاصلة ولا قطع ـ بأهل بيت النبوّة عليهم السّلام.. قال الشيخ البهائي: كان جَمَع علماء مُحدّثينا ما وصل إليهم من كلام أئمّتنا عليهم السّلام في أربعمائة كتاب تُسمّى «الأصول». ثمّ تصدّى جماعة من المتأخّرين ـ شكر الله سعيهم ـ لجمع تلك الكتب وترتيبها.. فألّفوا كتباً مضبوطةً مهذّبة مشتملة على الأسانيد المتّصلة بأصحاب العصمة عليهم السّلام، كالكافي.

3- ومنها: أنّ الكتاب قد حظيَ بالإشراف الأمين، فالشيخ الكلينيّ عاش وتُوفّي في ظلّ الغيبة الصغرى للإمام المهديّ عجّل الله تعالى فَرَجه، وفي حضور سفرائه الأربعة. قال السيّد ابن طاووس: وهذا الشيخ (الكلينيّ) كانت حياته في زمان وكلاء مولانا المهديّ عليه السّلام: عثمان بن سعيد العَمْري، وولده أبي جعفر محمّد، وأبي القاسم الحسين بن روح، وعليّ بن محمّد السَّمَري. وقد تُوفّي الكلينيّ قبل وفاة السَّمَري، فتصانيف الشيخ ( الكليني ) ورواياته في زمان الوكلاء المذكورين (15).

وجاء عن المحدّث النيسابوري: الكليني.. المؤلّف لجامع «الكافي» في مدّة عشرين سنة، المتوفى قبل وقوع الغيبة الكبرى.. كتابه مُستغنٍ عن الإطراء؛ لانّه كان بمحضر من نُوّاب الإمام المهدي عليه السّلام. وحُكي أنّه عُرض عليه عليه السّلام فقال: كافٍ لشيعتنا.

4 ـ ومنها: أنّ الشيخ الكليني قد أجهد نفسَه في أخذ الأحاديث بشكل دقيق؛ ففي رسالته إلى الذي طلب منه تأليف الكتاب ذكر عبارة (الآثار الصحيحة). ويعني هذا أنّه تَوخّى نقل الثابت عن المعصوم عليه السّلام بالقرائن القطعيّة أو التواتر، فكان رضوان الله عليه دقيقاً على غاية الدقّة في ضبط متون الأحاديث وأسانيدها.

5 ـ ومنها: أنّ الكافي حظيَ بإجلال وتوثيق وثناء العلماء الأفاضل وأهل الخبرة والاختصاص من أهل السنّة والشيعة، وقرأ عليه جمع كثير.

وعلى أيّة حال.. فالكافي ـ ومنذ أحد عشر قرناً ـ تنصبّ عليه جهود كبيرة من المطالعة الفاحصة والتحقيق العميق، ومراجعة المحدّثين والمفسّرين والمتكلّمين، فيحظى بموضع الإجلال من كبار أهل الاختصاص والخبرة. فالأخبار الواردة فيه منقولة عن لسان المعصومين، النبيّ وآله المهديّين صلوات الله عليهم أجمعين، ومكتوبة من قِبل أصحابهم الثِّقات المؤتمَنين، ومتداولةٌ يداً بيد من مؤمن ثقةٍ إلى ثقة.. حتّى وصلت إلى يد الشيخ الكلينيّ.

فهو يشتمل على ثلاثين فصلاً بعنوان كتاب: ـ أوّل كتبه: كتاب العقل وفضل العلم، وثانيها: كتاب التوحيد، ثمّ كتاب الحُجّة، والإيمان والكفر، والدعاء، وفضائل القرآن، والطهارة والصلاة والزكاة والصوم والحجّ، ثمّ النكاح والطلاق والعتق والتدبير.. ويتناول فيما بعد شؤون المعيشة والقضاء، والأطعمة والأشربة، إلى أن يبلغ الجهاد والوصايا والحدود والفرائض.

وقد ضمّ مجلّداتٍ ثمانية اشتملت على:

1 ـ أصول الكافي. 2 ـ الفروع من الكافي. 3 ـ الوافي من الكافي. 4 ـ الروضة من الكافي.

والكتاب ـ أيّها الإخوة ـ يحكي لنا في فصوله وأبوابه وعناوينه.. جودة منهجية في ترتيب أبواب علوم الإسلام، ودقّة التقسيم لمواضيع العقيدة والأخلاق والمعاملات والأحكام. فلم يُسبَق بتصنيف قبلَه كي يُقلِّد، ولم يأتِ منافس له من بعد كي يُقلَّد، فأصبح في الفرائد والمراجع والمصادر التي يُؤوى إليها، وفي الموارد الوثيقة التي يُؤخذ منها.. مِن قِبل العلماء وأهل التثبّت والاستدلال والاستنباط، ومن قِبل المعنيّين بعلوم الأخلاق والتفسير والسيرة والتاريخ والرجال.

وإلى ذلك.. فالكتاب يحكي المنزلة العلميّة للشيخ الكلينيّ، وجلالة قَدْره ورفعة درجته، وإن كانت كتبه الأخرى موضع تقدير العلماء، ومنها:

كتاب في تفسير الرؤيا، كتاب في الردّ على القرامطة، كتاب في الرجال، كتاب ما قيل في الأئمّة عليهم السّلام من الشعر، ـ كتاب رسائل الأئمّة عليهم السّلام.

إلاّ أنّ هذه الكتب لم تشتهر، فبقي الكافي هو الذي تصدّر واشتهر، وبه عُرف مؤلّفه وشُكر.

وفاته

ذُكرت سنة وفاة الشيخ الكلينيّ رحمه الله مرّتين: 328 هـ، و 329 هـ.. وكلتاهما مشهورتان (18). إلاّ أنّ النجاشيّ أكدّ أن وفاته وقعت سنة تناثر النجوم وهي سنة 329 هـ (19)، وهي السنة التي تساقطت فيها الشهب بكثرة ملحوظة. ويبقى الثابت في وفاته أنّها كانت قبل الغيبة الكبرى.

ودُفن في بغداد بباب الكوفة.. وهو أحد الأبواب الأربعة لقصر المنصور الذي بناه وسط بغداد. وقبر الشيخ الكلينيّ واقع في الجانب الشرقيّ المُسمّى بـ «الرُّصافة» عند طرف جسر الشهداء اليوم، وقد أصبح معروفاً بل مَزاراً معلوماً.