يعرف في ايران هذا اليوم في 19 ارديبهشت العام الايراني باليوم الوطني للوثائق والتراث المكتوب ولهذا سوف نلقي نظرة بسيطة بتعريف المخطوطات.

تعتبر المخطوطات كنزا حضارياً وتاريخياً وثقافياً، يمثل عراقة الشعوب التي تفتخر بتاريخها وحضارتها، ونظرا لما تمثله من قيمة علمية وتاريخية حيث تعتبر أكثر حجة ومصداقية.

- تعريف المخطوط: التعريف اللغوي: كلمة مخطوطة مشتقة من الفعل خط يخط، أي كتب وصور اللفظ بحروف هجائية.

- التعريف الاصطلاحي للمخطوط: إن المخطوطات ذلك النوع من الكتب التي كتبت بخط اليد لعدم وجود الطباعة وقت تأليفها وتمثل المخطوطات مصادر أولية للمعلومات، موثقة وتخص دراسة موضوعات متعددة، ويعتمد عدد من الباحثين بشكل كلي أو جزئي على المعلومات الواردة في المخطوطات.

- أهمية المخطوطات: أهمية المخطوطات كبيرة جدا، فعلم هذه الأمة وتاريخها مدون فيها، ومدون فيها الوحي وتفسيره، أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وشروحها، وفقه الأمة، وتاريخها ولغتها وغير ذلك، وأمة بلا ذلك ليست أمة، ولا شك أننا مازلنا حتى اليوم في حاجة ماسة إليها، بل إنه كلما تقدمت بنا السنين ازدادت حاجتنا وحاجة الأمة عامة إليها. وتتمثل أهمية المخطوطات فيما يلي:

دراسة التاريخ ونشر التراث، إعطاء الدراسات طابع علمي إذ يعتبر مادة خصبة للبحث، الإدلاء بمعلومات قيمة تحمل الطابع التاريخي، المخطوط حلقة توصل الماضي بالحاضر (التأريخ).

الملامح المادية والفنية للمخطوطات:

قد درج المؤلفون القدامى عنوان المخطوط واسم مؤلفه إما في بداية المخطوط أو في نهايته وكان المخطوط يغلف بورقة بيضاء لتحمي المخطوط من التلوث كما كان البعض يلجأ إلى إضافة عنوان المخطوط على هذه الورقة وإذا تأملنا في المخطوط العربي نجد أن العرب في أول عهدهم لم يعرفوا صفحة العنوان وكان الناسخ الذي ينسخ المخطوط يضع العنوان واسم المؤلف في الصفحة الأولى في بعض الأحيان.

عناوين الفصول والعناوين الفرعية: لم يكن هناك تمييز بين الفصول وعناوينها، والعناوين الفرعية إنما كانت جميعها تشكل نصا واحدا دون تمييز في لون الحبر أو حجم الخط ولكن فيما بعد بدأ يظهر تمييز بين الفصول والعناوين الفرعية بتضخيم الخط أو تغيير لون الحبر ليسهل التمييز بينها.

الهوامش: كان الناسخون يتركون هوامش تحيط بالصفحة المكتوبة تتناسب مع حجم الصفحة حيث كانت تتناسب مع حجم الصفحة ومع مرور الوقت بدأ قراء المخطوطات بكتابة تعليقات على هذه الهوامش وقد أطلق عليها

علامات الترقيم:

لم يعرف العرب علامات الترقيم في القرن الأول للهجرة سوى النقطة التي كانت عبارة عن دائرة في وسطها نقطة أما المخطوطات فتختفي فيها الدائرة وتظهر النقطة للفصل بين الجمل.

التصويبات والتصحيحات:

كان الناسخ إدا أخطأ في الكتابة يقوم بشطب الخطأ ويكتب الصواب بعده أو يضع الصواب فوقه أما الكلمات المنسية فكانت توضع على موازاة السطر في الهامش أو في موقعه الحقيقي إذا توفرت المسافة لذلك.

ترقيم أوراق المخطوط:أن يثبت الناسخ في نهاية الورقة اليمنى تحت آخر كلمة من السطر الأخير أول كلمة في الورقة التالية، وغالبا ما كانت تكتب بشكل عمودي ثم جرى ترقيم أوراق المخطوط بالورقة وليس بالصفحة.

أحجام المخطوطات:

لم يكن للمخطوط أحجاما ثابتة وإن كان هناك حجمان للمخطوطات العربية في القرون الهجرية الأولى تقارب 25×18سم، تقارب 18×12سم.

خاتمة المخطوط:

يذكر المؤلف فيها عبارة أو بيت شعري يدل على انتهاء النص وتحتوي الخاتمة اسم الناسخ وأحيانا مكان النسخ وأحيانا يذكر تاريخ النسخ وفي أحيان كثيرة يذكر تاريخ النسخ باليوم والشهر والسنة الهجرية.