أنهى سبارتاك موسكو انتظارًا دام 16 عامًا، وتوج بلقب الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم الأحد بعد خسارة زينيت سان بطرسبرج 1-صفر على ملعبه أمام تريك جروزني.

وكان زينيت ثالث الترتيب في حاجة للفوز، ليبقى على آماله في اللحاق بمنافسه سبارتاك، أنجح الفرق في حقبة ما بعد الاتحاد السوفيتي، لكن تبددت آماله عندما سجل ابلاي مبنجي هدفًا لصالح تريك في الدقيقة 65.

وقبل آخر ثلاث جولات يمتلك سبارتاك، في أول موسم كامل تحت قيادة المدرب الإيطالي ماسيمو كاريرا 63 نقطة متفوقًا بعشر نقاط على سيسكا موسكو، و11 نقطة على زينيت.

والسبت لعب سبارتاك وفاز 1-صفر على توم تومسك بفضل ركلة جزاء سجلها الهولندي كينسي بروميس، بينما كان فوز سيسكا موسكو 2-صفر على امكار غير مؤثر.

وفاز سبارتاك بالدوري 9 مرات في أول 10 سنوات بعد انطلاق المسابقة في 1992، لكنه لم يتوج باللقب منذ عام 2001.