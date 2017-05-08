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رقم الخبر: 193074 تاريخ النشر: أيار 08, 2017 الوقت: 14:08 الاقسام: عربيات  
البحرين..سجناء الرأي في الحوض الجاف يؤكدون تصاعد الانتهاكات وسوء المعاملة

البحرين..سجناء الرأي في الحوض الجاف يؤكدون تصاعد الانتهاكات وسوء المعاملة

أكّد سجناء الرأي بمركز الحبس الاحتياطي "الحوض الجاف" استمرار الانتهاكات الممنهجة ضدهم من قبل إدارة السجن.

أكّد سجناء الرأي بمركز الحبس الاحتياطي "الحوض الجاف" استمرار الانتهاكات الممنهجة ضدهم من قبل إدارة السجن.
وفي بيانٍ لهم، قال السجناء "إنّ إدارة السجن هاجمت عنبر رقم 1 ونكّلت بالمعتقلين السياسيين، وبعثرت أغراضهم الشخصية، وأتلفت بعض المواد الغذائية بعد ليلة واحدة من تسلم حكومة البحرين توصيات الاستعراض الدوري الشامل في جنيف".
ورأى البيان "أنّ أبلغ رد على توصيات جنيف الجديد كان بتعذيب المعتقلين وإساءة معاملتهم دون اكتراث"، داعياً إلى التمسك برفع شكاوى إلى الأمانة العامة للتظلمات رغم عدم نزاهتها واستقلاليتها، موضحاً أن "أي معتقل يتقدم بشكوى يتعرض للتعذيب وسوء المعاملة كإجراء انتقامي".
وقال السجناء "إنّ إدارة الحوض الجاف تواصل حملات التفتيش الاستفزازية التي تجري في منتصف الليل، وتم اقتياد ثلاثة معتقلين للسجن الانفرادي، وهم الشيخ عيسى القفاص، ميثم السماهيجي وحسين العرب"، مستنكرين حرمان المعتقلين من حضور مراسم تشييع أقاربهم من الدرجة الأولى.
كما استنكر البيان استمرار الادارة في حرمان المعتقلين من الحصول على لوازم القرطاسية من كراسات وأقلام وغيرها والحرمان من الكتب والادوات الصحية والزيارات الخاصة، وأشاروا إلى الحرمان من ممارسة الرياضة لأشهر طويلة وضعف الخدمات الصحية والصيانة ومكافحة الأوبئة ودمج المعتقلين بموقوفين مرضى قبل التحقق من سلامتهم.
ولفت البيان إلى سوء المعاملة والتمييز بين المعتقلين السياسيين والجنائيين في المعاملة من زيارات خاصة وخروج للساحة وغيره، ولسوء المعاملة في طريقة نقل الموقوفين إلى المحاكم والعيادات وغيرها، إضافة لمصادرة كتب الأدعية والعبادات والحرمان من دراسة الشهادات الدينية ومشاهدة التلفاز في أوقات مناسبة وسوء الوجبات المقدمة واستمرار غلق الزنازين لفترات طويلة.

 

 
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