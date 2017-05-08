أكد عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق أن اللبنانيين يشعرون بالقلق من تداعيات آثار أزمة قانون الانتخابات النيابية.

وخلال كلمة له في اسبوع فقيد الجهاد محمد ريحان في بلدة ميفدون، أكد قاووق أن "استمرار هذه الازمة سببه تمسك بعض القوى السياسية بمواقفها، وهي التي لا تريد ان تعالج او تتنازل، وتمترس هذه القوى السياسية بمواقفها في جر البلد الى ازمة سياسية عميقة اعادت مناخات التوتر السياسي والانقسامات السياسية".

وتابع قاووق بالقول" كل مكسب سياسي انتخابي يكون على حساب التوافق الوطني والاستقرار السياسي هو خسارة للبنان واللبنانيين، واي تنازل من اجل التوافق على القانون الانتخابي الجديد هو ربح صافي لجميع البنانيين ، وحزب الله من حرصه على انقاذ البلد من ازمته السياسية المعقدة كان من السباقين لتقديم تنازلات سياسية ممكنة من اجل فتح باب التوافق امام جميع القوى السياسية".

وإذ أضاف قاووق:"أزمة قانون الانتخابات وصلت الى مرحلة خطيرة باتت تهدد التوافق الوطني والاستقرار السياسي"، ختم قائلا"المسوؤلية الوطنية تفرض العمل على اولويتين: الاولى ان نحافظ على التوافق الوطني والاستقرار السياسي، والثانية ان نعمل على توافق انتخابي يرضي جميع القوى والفآت اللبنانية".



