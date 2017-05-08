كلمة للسيد نصر الله في ذكرى استشهاد القائد السيد مصطفى بدر الدين عصر الخميس المقبل لمناسبة الذكرى السنوية لاستشهاد القائد السيد مصطفى أمين بدر الدين (السيد ذو الفقار)؛ سينظم حزب الله احتفالاً وفاءً لتضحيات القائد الكبرى ودمائه الزاكية؛ يتحدث فيه الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله (حفظه الله)، وذلك عند الساعة الخامسة من عصر الخميس 11 أيار ، في مجمع سيد الشهداء عليه السلام - الضاحية الجنوبية لبيروت.