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رقم الخبر: 193069 تاريخ النشر: أيار 08, 2017 الوقت: 14:05 الاقسام: دوليات  
شي جينبينغ يهنئ ماكرون على فوزه في الانتخابات الرئاسية الفرنسية

شي جينبينغ يهنئ ماكرون على فوزه في الانتخابات الرئاسية الفرنسية

وجه الرئيس الصيني شي جينبينغ الاثنين رسالة تهنئة إلى إيمانويل ماكرون لفوزه في الانتخابات الرئاسية الفرنسية مؤكدا أن باريس وبكين تتشاركان “مسؤولية كبيرة حيال السلام والتنمية في العالم”.

وجه الرئيس الصيني شي جينبينغ الاثنين رسالة تهنئة إلى إيمانويل ماكرون لفوزه في الانتخابات الرئاسية الفرنسية مؤكدا أن باريس وبكين تتشاركان “مسؤولية كبيرة حيال السلام والتنمية في العالم”.
وأعلن شي في الرسالة التي نشرتها وزارة الخارجية الصينية أن “الصين مستعدة للعمل مع فرنسا بهدف دفع الشراكة الإستراتيجية الفرنسية الصينية إلى مستوى أعلى”.

 

 
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