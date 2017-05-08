أعلن مسؤولون أميركيون وافغان مقتل زعيم تنظيم داعش في افغانستان الذي يعتقد أنه خطط لعدد من العمليات الكبيرة بينها هجوم على مستشفى عسكري أسفر عن سقوط خمسين قتيلا على الأقل.

أعلن مسؤولون أميركيون وافغان مقتل زعيم تنظيم داعش في افغانستان الذي يعتقد أنه خطط لعدد من العمليات الكبيرة بينها هجوم على مستشفى عسكري أسفر عن سقوط خمسين قتيلا على الأقل.

وقال بيان من القصر الرئاسي في افغانستان أن عبد الحسيب الذي ترتبط جماعته بتنظيم داعش قتل الشهر الماضي في عملية نفذتها القوات الخاصة في ننغارهار.

وأشار البيان إلى أن هذا الارهابي كان “أمر بتنفيذ الهجوم على مستشفى يضم 400 سرير في كابول وتسبب في وفاة وإصابة عدد من مواطنينا”.



