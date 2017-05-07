قالت" حركة الشباب"، الأحد، في الصومال إنها تمكنت من قتل وإصابة عدد من أفراد قوة أميركية حاولت تنفيذ إنزال جوي على بُـعْـدِ ستين كيلومترا جنوب غرب العاصمة مَقديشو.

وأظهرت صورٌ نشرتها الحركة متعلقاتٍ لجندي أميركي قـُتل خلال العملية التي وصفتها بالفاشلة، وكذلك معدات عسكرية تركها الجيش الأميركي.

وكان الجيش الأميركي اعترف بالعملية، وبمقتل أحد جنوده، وفق ما نقلته وسائل إعلام أميركية نقلا عن مصدر بوزارة الدفاع "البنتاغون".

كما ذكرت قيادة القوات الأميركية في أفريقيا (أفريكوم) في بيان أن الجندي قُتل يوم 4 مايو/أيار الجاري خلال عملية ضد حركة الشباب.

كما ذكرت الناطقة باسم "أفريكوم" روبين ماك -لوكالة الصحافة الفرنسية- أن جنديين أميركيين أصيبا أيضا بجروح.

يُذكر أن القوات الخاصة الأميركية منتشرة منذ سنوات بالصومال، وتدرِّب وتدعم الجيش الصومالي في معركته ضد حركة الشباب.