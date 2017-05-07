أعلنت السلطات السودانية إطلاق سراح مواطن فرنسي خطفه مسلحون في تشاد (غرب) في مارس الماضي، ثم نقلوه إلى اقليم دارفور المضطرب غربي السودان.

ونقلت رويترز عن الأمن الوطني السوداني إن الفرنسي في طريقه الآن، (الأحد)، إلى العاصمة السودانية الخرطوم.

وفي باريس، أكد مكتب الرئيس الفرنسي إطلاق سراح المواطن الفرنسي. وقال في بيان: "تلقى رئيس الجمهورية ببالغ الرضا نبأ إطلاق سراح مواطننا الذي اختطف في شرق تشاد ونقله خاطفوه إلى السودان".

وكان السودان يعمل مع السلطات التشادية والفرنسية منذ أسابيع لتأمين إطلاق سراح الفرنسي الذي خُطف في منطقة أبيشي وهي منطقة تعدين تقع على بعد نحو 800 كيلومتر إلى الشرق من العاصمة التشادية نجامينا، ونحو 150 كيلومترا من الحدود مع السودان.