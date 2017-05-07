قال مسؤولون أمنيون، الأحد، إن مسيحيا قتل بالرصاص على يد مسلحين متشددين أثناء وجوده داخل صالون حلاقة في شمال سيناء بمصر.

ووقع الحادث، مساء السبت، في مدينة العريش الساحلية بعد يوم واحد من تحذير جماعة أنصار بيت المقدس التابعة لتنظيم داعش بأنها ستصعد هجماتها ضد المسيحيين.

يذكر أن نبيل صابر أيوب سابع مسيحي يقتل في شمال سيناء على يد تنظيم داعش خلال الأشهر الأخيرة، وفق ما نقلت "أسوشيتد برس".

وأجبرت عمليات القتل مئات المسيحيين على الفرار من المنطقة.

ومنذ سنوات ينشط مسلحون موالون لداعش في محافظة شمال سيناء، وقتلوا مئات من قوات الجيش والشرطة.

ويسعى الجيش المصري للقضاء على المجموعات المسلحة في شمال سيناء، وأخطرها تنظيم "أنصار بيت المقدس" الذي غير اسمه إلى "ولاية سيناء" وأعلن ولاءه لتنظيم "داعش" الإرهابي.

من جانب آخر قال مسؤولون أمنيون مصريون وشهود عيان، إنه تم العثور في شوارع مدينة رفح بشمال سيناء، على جثامين مقطوعة الرأس لأب وابنيه، تم اختطافهم مؤخرا من قبل إرهابيين.

وكانت والدة الشقيقين قد قتلت الأسبوع الماضي على أيدي مسلحي تنظيم "أنصار بيت المقدس" الإرهابي، عندما داهموا منزل الأسرة في قرية ياميت، واختطفوا الرجال الثلاثة.