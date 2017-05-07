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رقم الخبر: 193045 تاريخ النشر: أيار 07, 2017 الوقت: 20:32 الاقسام: عربيات  
السلطات البحرينية تؤجل الحكم في قضية الشيخ عيسى قاسم

السلطات البحرينية تؤجل الحكم في قضية الشيخ عيسى قاسم

أعلنت محاكم النظام البحريني، الأحد، تأجيل الحكم في قضية عالم الدين الشيخ عيسى قاسم الى 21 مايو الجاري فيما شهد محيط المحكمة استنفارا أمنيا وإجراءات مشددة وانتشار لمنتسبي الأجهزة الأمنية بأسلحتهم تزامنًا مع محاكمة الشيخ قاسم.

وانتشرت سيارات عسكرية وآليات مدرعة في محيط المحكمة على امتداد شارع البديع الحيوي بمحاذاة منطقة السنابس.

كما فرضت قوات النظام البحريني حظرا للتجوال في محيط قاعات المحاكم قبل جلسة النطق بالحكم بقضية الشيخ عيسى قاسم.

وفي السياق ذاته علق عالم الدين البحريني البارز عبدالله الدقاق على قرار القضاء البحريني تأجيل محاكمة الشيخ عيسى قاسم، بالقول إن ما جرى اليوم هو انتصار لإرادة الشعب.

وكانت القوى الثوريّة المعارضة قد دعت جماهير الشعب البحرانيّ إلى إعلان النفير والحضور الحاشد والغاضب في الساحات عشيّة المحاكمة.

 
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مصدر الخبر: المنامة/ وكالات
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