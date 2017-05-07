شنت قوات الاحتلال الصهيوني، فجر الأحد، حملة اعتقالات ومداهمات في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلتين، فيما أقدم مستوطنون على الاعتداء على مواطنين في مدينة الخليل.

ونقل موقع "الانتفاضة" عن بيان للناطق باسم جيش الاحتلال، قوله إن قواته اعتقلت المواطنين الفلسطينيين السبعة للاشتباه بأنهم شاركوا في مواجهات في مناطق عدة بالضفة.

وأوضح التقرير العبري، أن الاعتقالات طالت فلسطينييْن من بلدة عناتا قرب القدس المحتلة، وأربعة آخرين من مدينة بيت لحم (جنوب القدس)، بالإضافة لاعتقال فلسطيني من بلدة دورا غربي مدينة الخليل (جنوب القدس).

وصادرت قوات الاحتلال سيارة بادعاء أنها استخدمت لإلقاء زجاجات حارقة باتجاه مستوطنة "ميغدال عوز" شمالي الخليل.

واعتدى مستوطنو البؤر الاستيطانية المقامة وسط مدينة الخليل، مساء السبت، على المواطنين في البلدة القديمة من مدينة الخليل ورشقوهم بالأوساخ والتراب من على أسطح المنازل في المنطقة.

وفي سياق منفصل، توغلت صباح الأحد، أربع جرافات "إسرائيلية" من نوع d9 توغلت انطلاقاً من بوابة كيسوفيم على حدود بلدة القرارة في أراضي المواطنين الزراعية، مما اضطر المزارعين لمغادرة أراضيهم خشية إطلاق النار عليهم.

إلى ذلك أطلقت زوارق الاحتلال نيرانها تجاه مراكب الصيادين في بحر شمال قطاع غزة، الأمر الذي دفع الصيادين للخروج من البحر.

هذا ودخل الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال الصهيوني، الأحد، يومهم الـ21 على التوالي في إضرابهم المفتوح عن الطعام "إضراب الحرية والكرامة"، للمطالبة بحقوقهم ورفع انتهاكات الاحتلال بحقهم، وسط أنباء عن تدهور الحالة الصحية لعدد من الأسرى.

وكان رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، هدد بالأمس بملاحقة أي طبيب مهما كانت جنسيته قانونيا، إذا ما شارك في التغذية القسرية بحق الأسرى المضربين عن الطعام لليوم 21.

وأكد قراقع أن مشاركة أي طبيب في التغذية القسرية يخالف القوانين الدولية وأخلاق المهنة الطبية، داعيًا كافة الدول إلى عدم إرسال أي طبيب إلى "إسرائيل" بغرض استخدامه في تنفيذ التغذية القسرية.

ولفت إلى أن حكومة الاحتلال صعدت من إجراءاتها ضد المضربين، وأنها لم تجر أي مفاوضات مع قادة الإضراب حول مطالبهم الإنسانية العادلة، وتمارس التهديد والترهيب والإجراءات التعسفية بحقهم بهدف كسر وإفشال الإضراب.

بدورها نفت اللجنة الإعلامية المنبثقة عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني إجراء مفاوضات رسمية بين الأسرى المضربين ومصلحة السجون.

وقالت اللجنة إن الوضع الصحي للأسرى المضربين يزداد خطورة، إذ تزداد حالات فقدان الاتّزان وانخفاض الضغط وانخفاض نبضات القلب وضمور العضلات.

وفي السياق عبر ممثل الاتحاد الأوروبي ورؤساء بعثات الاتحاد في القدس ورام الله، السبت عن قلقهم لاستمرار إضراب مئات المعتقلين الفلسطينيين في السجون الصهيونية عن الطعام احتجاجا على ظروف اعتقالهم.

وأضاف الدبلوماسيون في بيان "يؤكد رؤساء البعثات على دعوة الاتحاد الأوروبي للاحترام الكامل للقانون الإنساني الدولي والالتزام بحقوق الإنسان تجاه كافة السجناء".

من جانب آخر كشفت وثائق جديدة من أرشيف مراقب الحكومة الصهيونية في "إسرائيل" تعود لعام 1973 أن مسؤولين خطفوا ثلاثة أطفال مصريين من سيناء -عمر أكبرهم لم يتجاوز الشهر- ومنحوهم للتبني خارج البلاد، الأمر الذي يشكل مخالفة للقانون الدولي وانتهاكا لمعاهدة جنيف.

وبحسب الوثائق، تعرضت هذه العملية التي قامت بها السلطات العسكرية الإسرائيلية المسؤولة عن إدارة سيناء أثناء الاحتلال الإسرائيلي لها عام 1973، لانتقادات واسعة من مكتب مراقب الحكومة الصهيونية لانتهاكها القانون الدولي، لكن أحداً لم يقدم للمحاكمة ولم يعاقب على فعلته.

وبحسب المعلومات، فقد خطفت السلطات العسكرية الإسرائيلية المكلفة بإدارة سيناء ثلاثة أطفال قالت إنها عثرت عليهم قرب العريش من دون عائلاتهم وسلموا للمقر الرئيسي لإدارة سيناء في القدس، حيث سُلموا هناك لجهات خارج البلاد لتبنيهم.

وزعمت مديرة المقر الرئيسي إذ ذاك أن من قام بذلك كان موظفا في المقر وأنه حصل من دون علمها، وأنهم أرادوا منحهم للتبني في إحدى المؤسسات التي تعنى بهذه الشؤون في الضفة الغربية، لكنهم لم يعثروا على مؤسسة كتلك.

وقال مكتب مراقب الحكومة الصهيونية إن منح ثلاثة أطفال مسلمين للتبني خارج البلاد يشكل مخالفة للقانون الدولي، خصوصا إذا ما تبنتهم أسر من ديانة غير ديانتهم الأصلية، وهو على الأغلب ما حدث، وأنه لا مرجعية قانونية لمثل هذا الفعل.

وإضافة إلى خرق القانون الدولي، فإن أخذ أطفال من دون معرفة أهلهم ومنحهم للتبني -بغض النظر عن الديانة- أمر غير أخلاقي وغير إنساني.