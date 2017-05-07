لقي عدد من العسكريين السعوديين، الأحد، مصرعهم وجرح آخرون إثر قصف مدفعي للجيش اليمني واللجان الشعبية استهدف مواقع وتجمعات الجيش السعودي في جيزان.

وأوضح مصدر عسكري لـ "المسيرة نت" أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية قصفت تجمعات للجيش السعودي بموقعي القرن والعبادية، مؤكدا وقوع قتلى وجرحى في عناصر الجيش السعودي إثر القصف.

وأضاف المصدر أن مدفعية الجيش واللجان استهدفت تجمعات للجنود السعوديين في مواقع المعطن والعطايا وبرج الشعف وجحفان والشبكة.

وفي سياق منفصل شن طيران العدوان السعودي الأمريكي 3غارات على موقع العمود العسكري.

وكانت مدفعية الجيش واللجان الشعبية قد استهدفت، السبت، مواقع لمرتزقة الجيش السعودي شمال صحراء ميدي، كما استهدفت تجمعات لهم في بوابة الطوال والموسم.

يأتي ذلك في سياق معركة التنكيل بالعدوان ومرتزقته في مختلف جبهات القتال ردًا على جرائمهم المستمرة بحق اليمنيين منذ أكثر من عامين.

كما لقي عدد من العسكريين السعوديين ومرتزقتهم، الأحد، مصرعهم وجرح آخرون إثر كسر محاولة زحف لهم في نجران.

وأفاد مصرد عسكري بأن الجيش واللجان الشعبية تمكنوا من كسر زحف كبير للجيش السعودي ومرتزقتهم باتجاه جبال عليب قبالة منفذ الخضراء بنجران.

وأكد المصدر مصرع وجرح عسكريين سعوديين ومرتزقة أثناء التصدي لمحاولة زحفهم.

وأوضح المصدر أن زحف قوى العدوان باتجاه جبال عليب استمر لساعات ثم انكسر بعد تكبيدهم خسائر بشرية ومادية كبيرة.

وكانت قوة الإسناد الصاروخي للجيش واللجان الشعبية قصفت تجمعات الجيش السعودي في موقع ظلم، كما قصفت المدفعية تجمعًا للجنود السعوديين في موقع الهرم في الطلعة، واشتعلت النيران بموقع سلاطح ومرتزقته قبالة منفذ الخضراء عقب قصف مدفعي للجيش واللجان الشعبية.

وفي غضون ذلك دكّت مدفعية الجيش واللجان الشعبية، مساء السبت، تجمعات وتحصينات لمرتزقة العدوان السعودي الأمريكي في مناطق عدة بمديريتي المعافر ومقبنة في تعز.

وأوضح مصدر عسكري أن القوة المدفعية للجيش واللجان استهدفت تجمعات لمرتزقة العدوان في عكاد والشراجة بمديرية المعافر، وحققت إصابات مباشرة.

كما أكد المصدر استهداف تحصينات للمرتزقة في المضابي والحناني بمديرية مقبنة، محققة إصابات مباشرة.

وكانت مدفعية الجيش واللجان قصفت في وقت سابق السبت، تجمعات لقوى الغزو في صحراء يختل بعدد من قذائف المدفعية، حيث شوهدت أعمدة الدخان تتصاعد جراء الاستهداف.

تدمير آلية للمرتزقة ومصرع طاقمها في الجوف

هذا ولقي عدد من مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي، السبت، مصرعهم وجرح آخرون في تدمير آلية عسكرية لهم في محافظة الجوف.

وأوضح مصدر عسكري أن الجيش واللجان الشعبية تمكنوا من تدمر آلية لمرتزقة العدوان بالقرب من معسكر السلان في مديرية الغيل، مؤكدا مصرع طاقمها.

يذكر أن الجيش واللجان الشعبية أعطبوا، في وقت سابق السبت، آلية لمرتزقة العدوان تحمل معدل 7/12 في منطقة العرضي بمديرية الغيل بمحافظة الجوف.

تحقيق إصابات مباشرة في استهداف تجمع لمرتزقة العدوان في حريب نهم

من جهة اخرى حققت مدفعية الجيش واللجان الشعبية، السبت، إصابات مباشرة في استهداف تجمع لمرتزقة العدوان في مديرية حريب نهم بمحافظة مأرب.

وأكد مصدر عسكري لـ"المسيرة نت" استهداف تجمع لمرتزقة العدوان في وادي نملة بحريب نهم بعدد من قذائف المدفعية وتحقيق إصابات مباشرة.

وكان قد قتل وجرح عدد من المرتزقة في وقت سابق السبت في هجوم مباغت على تبة المشجح في مديرية صرواح بذات المحافظة.