*تدمير تحصينات وأوكارا لإرهابيي "داعش" في محيط دير الزور *عودة 9 عائلات إلى حي الوعر بسبب المعاملة اللاإنسانية في المخيمات بمدينة جرابلس

نفذت وحدات من الجيش السوري الاحد، بإسناد الطيران الحربي عمليات على تجمعات وتحصينات إرهابيي تنظيم “داعش” المدرج على لائحة الإرهاب الدولية في محيط مدينة دير الزور.

وأفاد مراسل /سانا/ في دير الزور بأن غارات الطيران الحربي على مواقع انتشار المجموعات الإرهابية التابعة لتنظيم “داعش” في محيط مطار دير الزور العسكري وسرية جنيد ومنطقة المقابر أسفرت عن تدمير العديد من التحصينات وكميات كبيرة من الأسلحة والذخائر.

ولفت المراسل إلى أن وحدات من الجيش اشتبكت مع إرهابيين من التنظيم التكفيري في محيط المطار ومنطقة المقابر بالتوازي مع رمايات مدفعية على نقاط تحصنهم ومحاور تحركهم انتهت بتكبيدهم خسائر بالأفراد والعتاد.

ودمرت وحدات من الجيش العربي السوري السبت بالتعاون مع القوات الرديفة وإسناد من سلاح الجو تجمعات وتحصينات وآلية مركبا عليها رشاش ثقيل لتنظيم “داعش” في منطقة المقابر ومعامل البلوك والمجبل والثردة ووادي الثردة وحى العمال وحويجة صكر وحويجة المريعية وفي قرية البغيلية بالريف الغربي.

هذا ويواصل الجيش السوري تقدمه في حي القابون شمال العاصمة دمشق، حتى باتت أهم النقاط وكتل الأبنية التي كان يتحصن بها مسلحو "النصرة" في القطاع الجنوبي الشرقي لحي القابون تحت سيطرة الجيش السوري.

وقال مصدر عسكري أنّ "وحدات الجيش السوري باتت على بعد مئات قليلة من الأمتار عن جامع التقوى الذي سيُشكّلُ نقطة التقاء مع قوات الجيش المتقدمة من المحور المقابل".

وتابع المصدر أنّ "التقاء القوات سيعزل حي القابون كُلياً عن اتصاله ببلدات الغوطة الشرقية عبر شبكات الأنفاق، بعد أن تمّ قطع خطوط إمداد المسلحين البرية مُسبقاً، كما سيقسم مسلحي القابون إلى قسمين ما سيُسهّل متابعة العمليات على مواقعهم والقضاء عليهم، وبالتالي استعادة الحي بالكامل".

وأكد المصدر أيضًا أنّ "استعادة الجيش السوري لحي القابون ستُمهّد للتحرك نحو معاقل مسسلحي "النصرة" في عُمق الغوطة الشرقية، فضلاً عن تأمين العاصمة دمشق بالكامل فباستعادته تكون منافذ المسلحين باتجاه العاصمة قد أُغلِقت تماماً".

وأضاف المصدر إن استخدام المسلحين للأنفاق التي حفروها طيلة السنوات الماضية كان عاملاً مهماً في استقدام التعزيزات إليهم، فهي تعتبر خطوط إمداد مهمة بالنسبة إليهم من وإلى بلدات الغوطة الشرقية، وبوصول قوات الجيش السوري إلى جامع التقوى تكون خطوط إمداد المسلحين كافة قد قُطِعت، خاصة الأنفاق، لذلك عمِلَ الجيش السوري على استهدافها بشكل مُكثّف لإتمام الخناق عليهم، حيث قال المصدر أنّ "مجموعة مسلحة قد دُفِنَت بالكامل عند استهداف الجيش لأحد الأنفاق الضخمة التي يستخدمونها لجلب الإمدادات والتنقل بين نقاطهم في القطاع الجنوبي والشرقي بعد أن رفضوا الاستسلام أثناء محاصرتهم".

وفي غضون ذلك أصيب 3 أشخاص بجروح، الأحد، في إحصائية أولية جراء انفجار 5 عبوات ناسفة استهدفت حافلة على طريق دمشق السويداء.

وبحسب وسائل اعلامية سورية فإن 5 عبوات ناسفة معدة للتفجير عن بعد زرعها تكفيريون في منطقة كوع حدر على طريق شهبا بريف السويداء الشمالي، انفجرت عند مرور حافلة نقل ركاب.

وأضافت الوكالة أن التفجيرات أدى إلى إصابة 3 من الركاب بجروح متفاوتة وإلحاق أضرار مادية بالحافلة.

وكانت جماعة "داعش" التكفيرية قد تبنت تفجير سيارة مفخخة قرب مسجد الميتم في مدينة أعزاز الشمالية، الأربعاء الماضي، استشهد على إثرة 5 مواطنين وأصيب العشرات بجروح.

إلى ذلك وبعد معاناة بدأت منذ لحظة وصولهم إلى المخيمات في مدينة جرابلس حيث التشرد والضياع والأوضاع الإنسانية والصحية السيئة عاد إلى مدينة حمص مساء السبت 37 شخصا كانوا خرجوا من حي الوعر في إطار تنفيذ اتفاق المصالحة في الحي.

وذكر مراسل سانا في حمص أن 9 عائلات جديدة تضم 37 شخصا عادت إلى حي الوعر بعد خروجهم ضمن اتفاق المصالحة إلى مدينة جرابلس بريف حلب حيث أكدوا أنهم قرروا العودة بسبب الاضطهاد والمعاملة اللاانسانية في المدينة.

ولفت محافظ حمص طلال البرازي في تصريح لـ سانا إلى وجود اتصالات تؤكد رغبة الأهالي بالعودة لحي الوعر منذ أكثر من أسبوع وأن رحلة العودة للكثير من الذين خرجوا بالدفعات السابقة بدأت حيث عادت دفعة من جرابلس ودفعة من مدينة إدلب وحاليا دفعة جديدة منهم وقال سنشهد خلال الأسابيع القادمة عودة المزيد من الأهالي مع تقديم المحافظة التسهيلات لكل العائلات الراغبة بالعودة إلى منازلها.

وبين البرازي أن الأطفال الذين يعودون الى حي الوعر سيلتحقون مباشرة بمدارسهم ولا سيما أن الحي سيعود خلال أسابيع لحالة الأمان والاستقرار بعد خروج آخر دفعة من المسلحين.

ولفت محافظ حمص إلى أن انفضاح زيف الوعود والأحلام التي رسمها أعداء سورية للخارجين من حي الوعر وعودة الكثير من الأهالي له انعكس على أعداد الخارجين خاصة بالدفعة الثامنة حيث كان من المتوقع أن يكون عدد الخارجين أكثر من 1600 شخص ولكن لم يخرج إلا 1000 شخص بعد رفض الكثير من الأهالي مغادرة الحي رغم تسجيلهم رغبتهم بالمغادرة مؤكدا أن الدولة هي الضامن الوحيد لكرامة المواطن السوري.

وتضاءل عدد الخارجين من حي الوعر نتيجة الأجواء الايجابية بعد عودة كثير من الخدمات وافتتاح عدد من المدارس واستقرار عملية الدخول والخروج عبر طريق دوار المهندسين من الحي وإليه.

وعادت منتصف الأسبوع الماضي 5 عائلات تضم 21 شخصا بينهم 12 طفلا بعد خروجهم من حي الوعر باتجاه جرابلس حيث قامت محافظة حمص باستقبالهم وتأمين جميع احتياجاتهم.