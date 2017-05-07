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رقم الخبر: 193040 تاريخ النشر: أيار 07, 2017 الوقت: 20:12 الاقسام: منوعات  
زفت في سيارة قديمة مكتوب: (سامحيني يا عروسة)... فما كانت النتيجة؟

زفت في سيارة قديمة مكتوب: (سامحيني يا عروسة)... فما كانت النتيجة؟

بسبب الحسومات التي طالت رواتب الموظفين في غزة الشهر الماضي نتيجة لتقليص ميزانية الحكومة، حدث عجز مالي لدى آلاف الموظفين. وقد حدث الحسم المفاجئ بما يعادل 30% من راتب كل موظف.

وبناء على ذلك وكنوع من الاحتجاج والسخرية من الواقع، قام أب فلسطيني بزف ابنه في سيارة قديمة للدلالة على الأزمة المالية، التي يعاني منها. ولاقت هذه اللفتة الكثير من التعليقات بين المواطنين وبخاصة الموظفين.

وقد علق العريس على السيارة لافتة كتب عليها: (سامحيني يا عروسة، الخصم 30% ومش قادر عالحديث...).

من جهتها، لم تشعر العروس سوى بالسعادة، لأنها زفت بسيارة قديمة، وليس بسيارة (آخر موديل). فالمهم بالنسبة اليها هو العريس وعائلته، وأعربت عن تضامنها معهم.

وكتب الأب لافتة أخرى علقها على السيارة عبارة عن رسالة للمسؤولين، معاتباً إيّاهم على هذا الحسم من الراتب الذي تزامن مع زفاف ابنه، كاتباً: (سيارة من الزمن الجميل).

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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