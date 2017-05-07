يمكن الآن للمسافرين من مطار ألماني الحصول على تهدئة نفسية من خلال دخول مكان مخصص للاستماع إلى صلوات من اختيارك قبل أن تستقل طائرتك.

يقدم مكان الصلاة في الصالة رقم 3 بمطار شتوتغارت 300 صلاة من أديان مختلفة بـ65 لغة.

وقد صمم المكان الفنان البرليني أوليفر شتورم. ويضم عدداً من الصلوات والأدعية المختلفة، المسيحية واليهودية والإسلامية، وكذلك الهندوسية وغيرها.

وقالت ناطقة بإسم المطار إن مكان الصلاة الذي صممه شتورم في 2008، تم تركيبه منذ أيام، ويقدم خدماته مجاناً.