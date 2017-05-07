هل تخيلت يوماً ما شعورك إذا حملت جزء من المريخ في راحة يدك؟ لا تستغرب! إذ يمكنك القيام بذلك في مقر مزادات كريستيز بمدينة نيويورك الأمريكية حالياً.

ويعرض دار المزادات العالمي حالياً مجموعة من النيازك النادرة، كجزء من معرضه السنوي على الانترنت لعينات من خارج كوكب الأرض، بعنوان (ديب إمباكت: نيازك مريخية وقمرية وغيرها نادرة الوجود). ومن المقرر، أن يستمر المعرض حتى تاريخ 10 مايو، وتتراوح أسعار المعروضات بين الألف والـ120 ألف دولار أمريكي.

وتتنوع النيازك المعروضة في المزاد، بين القطع الكبيرة والصغيرة، من مصادر مختلفة كالمريخ والقمر، ويعود عمرها إلى ملايين السنوات، حتى أن الكثير منها يبلغ ثلث عمر الكرة الأرضية، أي حوالي 4.6 مليار سنة بحسب CNN.