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رقم الخبر: 193033 تاريخ النشر: أيار 07, 2017 الوقت: 19:47 الاقسام: منوعات  
مات وهو في طريقه إلى (القمة)!

مات وهو في طريقه إلى (القمة)!

توفي مغامر مسن يبلغ 85 عاماً وهو في طريقه إلى تحقيق رقم قياسي، كأكبر متسلق يصعد إلى قمة إيفريست، في معسكر لتنظيم محاولات التسلق ليكون ثاني قتيل خلال أسبوع.

وكان مين بهادور شيرتشان النيبالي يسعى لبلوغ قمة جبل إيفرست على ارتفاع 8850 مترا ليتجاوز الرقم القياسي الذي حصل عليه المتسلق الياباني يوشيروا ميورا (80 عاماً) عام 2013.

وقال رئيس اتحاد تسلق الجبال في نيبال آنج تشيرينج شيربا "توفي شيرتشان بأزمة قلبية على ما يبدو".

وأكد دينيش بهاتاري المسؤول في إدارة السياحة في نيبال نبأ الوفاة لكنه لم يتمكن من ذكر تفاصيل لصعوبة التواصل مع المعسكر.

ولا تسمح نيبال للأشخاص دون 16 عاما بتسلق إيفرست لكنها لا تضع حدا أقصى لعمر المتسلقين.

ولقي متسلق الجبال السويسري المشهور أولي ستيك حتفه بعد أن سقط أثناء محاولته الوصول إلى قمة جبل إيفرست الأسبوع الماضي.

وسمحت نيبال لعدد 371 شخصا بتسلق إيفرست خلال الموسم الحالي الذي ينتهي هذا الشهر.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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