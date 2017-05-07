بصراحة أيّها الأحبة أنا لا أظن أن حضراتكم ممن انطلت عليه لعبة التخويف التي مارسها الإعلام الصهيو-غرب-وهابي، طيلة الأشهر الماضية..

وأنا حكيت لكم يوماً عن لعبة تخويف الأطفال!! وهو أسلوب خاطئ وساذج عند الآباء في القدم.. كانوا يخوفوننا من شيء نجّله إما خرافياً كالعفريت والجن الأزرق وكما يقول أهل المشرق العربي «الطنطل» أو يخوفوننا بحيوانات ومخلوقات حقيقية لم نرها من قبل!! مثل «السعلوة» و«الكرطه» و«النيص»، وما شابه وهذه كلها حيوانات بعضها موجود لحد الآن وبعضها انقرض..

أقسم لكم بالله العظيم مازلت أتذكر أني في سني الطفولة الأولى كنت شديد الخوف من «السكران».. لأنه يهجم في الظلام!! ويأكل الأطفال المعاندين!! والخ الخ.. وضحكت كثيراً لمـّا كبرت حين علمت أن «السكران» مجرد انسان زيّنا وكل ما في الأمر أنه فقد وعيه بسبب احتساءه للخمر.. وحين تسأله هل أنت تحتسي؟! يرد عليك «نعم أنا استحي» منين يا زلمه؟! لو كنت تستحي لما كنت تحتسي..

المهم أحبائي وسائل اعلام «الإعتدال والإنبطاح» عملت طيلة الأشهر الماضية على تخويف الناس من مخلوق كبير ضخم طويل عريض «ما بين المنكعين.. مفتوح الفاتحات.. شنكول الحلقات.. مشرئب الفلنكات.. مشلهم الأبعاع.. شلولخ..»..

طبعاً أنتم ما تخافوش من هذا الوصف.. وتتذكرون كويس أنه وصف سرحان عبدالبصير أو عبد السفنكير.. لواحد ضخم مجرم لا يدري سرحان أنه «يتشاف منين» وبإختصار أنه يشبه ضخامة الرئيس دونالد ترامب.. حسب ما تصفه لنا وسائل الإعلام الإنبطاحية.

مساكين هؤلاء المرعوبين من ترامب.. واحد يقول حيضربنا.. والآخر صوّروا له أن هذا سيقطع عنو «العيش».. والآخر يقول حيقطع عنّا النيل أو الفرات.. يمكن بمقدوره أن يشرب مي الليطاني كلو!!..

أما أنتم أيّها الأحبة وكل العقلاء من الناس فتعرفون أن ترامب مجرد رئيس جمهورية.. أي جمهورية.. هي الولايات المتحدة الأمريكية أكبر وأقوى وأعظم دولة في العالم.. كل هذا نعرفه.. ولكننا نعرف أيضاً أن أمريكا ليست قادرة على كل شيء.. وأن بإمكان الرئيس بتاعتها أن يقول للشيء كن فيكون والعياذ بالله..

الرئيس عندهم يا ناس يا عالم.. مجرد موظف وهو حلقة الواجهة ضمن سلسلة من الحلقات تبدأ بالكونغرس والنواب والشيوخ والبنتاغون واللإف بي آي والسي آي ايه.. والخ الخ.. من هذه الحروف التي لا يعرف معناها إلا القليل من أبناء الشعب الأمريكي ذات نفسو..

للحديث صلة غداً ان شاء الله تعالى.