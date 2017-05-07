* القوات العراقية تحرر أكبر أحياء غربي الموصل بالكامل * بغداد: لا وجود لأية رسالة أميركية للحكومة العراقية بشأن تلعفر * الدفاع العراقية تكشف حقيقة إعتقال أبوبكر البغدادي * النجباء تدعو أهالي الأنبار لعدم الوثوق بأميركا و(الترحيب) بعودتها * العمال الكردستاني يرفع علمه شمال كركوك * رئيسا الأركان الأمريكية والتركية يبحثان الوضع في العراق وسوريا * العراق والكويت يناقشان ملف التعويضات والتعاون الإستثماري

بغداد/نافع الكعبي - تمكنت قوات البيشمركة الكردية من صدّ هجوم شنه عدد من عناصر تنظيم داعش الإرهابي، الأحد، على قاعدة (كي وان) العسكرية في كركوك، بعد إشتباكات مسلحة دارت بين الجانبين، انتهت بقتل منفذي الهجوم، في حين أعلنت القوات العراقية إطباق الحصار على داعش في الموصل، مؤكدة تحرير أكبر أحياء غرب المدينة (منطقة مشيرفة) بالكامل، في وقت نفى فيه المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء العراقي، تلقي الحكومة العراقية رسالة اميركية تطالب بغداد بوقف العمليات العسكرية في تلعفر (جنوب غربي مدينة الموصل) الذي يخضع لسيطرة تنظيم داعش الإرهابي، مؤكداً، عدم وجود اتفاقية امنية بين بغداد وواشنطن بالوقت الحاضر.

وتمكنت قوات البيشمركة من صد هجوم شنه عدد من عناصر تنظيم داعش، الأحد، على قاعدة (كي وان) العسكرية في كركوك، بعد اشتباكات مسلحة دارت بين الجانبين.

وقال مصدر مطلع في كركوك: إن ستة انتحاريين من داعش حاولوا التسلل إلى قاعدة كيوان في الساعة الثالثة من فجر الاحد، لكن البيشمركة تصدت للهجوم وقتلت 3 انتحاريين منهم.

وأضاف: إن الإنتحاريين الثلاثة الآخرين فجروا أنفسهم ما اسفر عن مقتل مقاتل بالبيشمركة، متابعاً أنه تم صد الهجوم بالكامل بعد معارك استمرت لساعتين.

وتابع: إن قوة كبيرة من البيشمركة توجهت إلى المنطقة، والوضع بات تحت السيطرة تماماً.

وعلى صعيد ذي صلة، أعلنت مديرية شرطة الاقضية والنواحي في كركوك، عن اعتقال اربعة مطلوبين بتهمة القتال بصفوف تنظيم داعش وسط المحافظة.

وقال مدير شرطة الاقضية والنواحي العميد سرحد قادر في حديث لـ السومرية نيوز: إن قوة من شرطة الاقضية والنواحي وطوارئ كركوك اعتقلت في حملة دهم وتفتيش اربعة اشخاص وسط كركوك وفق المادة 4 ارهاب، كانوا مطلوبين من قبل المحكمة، مشيرا الى ان المتهمين من اهالي قضاء الحويجة جنوب غربي كركوك وصادرة بحقهم مذكرات قبض.

وفي قضاء الحويجة، أفاد مصدر محلي في محافظة كركوك، بأن أربعة من عناصر تنظيم (داعش) قتلوا بإشتباكات اندلعت بينهم قرب قضاء الحويجة جنوب غربي المحافظة.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه: إن الاشتباكات جرت بعد قيام قيادي بداعش من سكنة ديالى بقتل احد عناصر داعش من اهالي الحويجة، لافتاً الى أن اربعة عناصر من التنظيم قتلوا اثر تلك الاشتباكات.

وعلى صعيد متصل، أعلن مدير شرطة الأقضية والنواحي في محافظة كركوك العميد سرحد قادر، الأحد، نجاة مدعٍ عام من هجوم مسلح استهدفه جنوب المحافظة.

وقال قادر في حديث صحافي: إن المدعي العام القاضي عماد عبد الفلك كريم، نجا من هجوم مسلح استهدفه نفذه مجهولون على طريق بغداد تازة جنوب كركوك. وأشار قادر إلى حدوث أضرار في عجلة المدعي العام نتيجة الهجوم.

* العمال الكردستاني يرفع علمه شمال كركوك

في غضون ذلك، افاد مصدر امني في محافظة كركوك، الأحد، بأن عناصر حزب العمال الكردستاني رفعوا علم الحزب وسط حديقة عامة شمال المحافظة.

وأوضح المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن عناصر حزب العمال اصروا على رفع العلم على الرغم من تحذيرات قوة امنية متواجدة في المكان.

وكانت تقارير اعلامية قد اشارت إلى أن حزب العمال الكردستاني افتتح أخيراً مقراً له في منطقة المحاكم في مدينة كركوك وقام برفع لافتة اللجنة الثقافية لمنطقة شمال كردستان في إشارة إلى المناطق الكردية في تركيا.

* داعش يفقد توازنه أمام تقدّم القطعات العراقية

وخلال إنطلاق عمليات معركة تحرير الساحل الأيمن للموصل، أصبح واضحاً أن تنظيم داعش، بدأ يفقد توازنه أمام تقدّم القطعات العراقية، والقصف الكثيف للطيران والمدفعية التي واصلت قصف أهدافه وخطوط دفاعاته، لينكشف ظهره وتتفكك خطوط دفاعاته تباعاً، فأخذ يتحصن بالعوائل بالأحياء ويلغّم عشرات المنازل غربي الموصل.

وأعلنت قيادة عمليات قادمون يا نينوى، إكمال تحرير منطقة مشيرفة بالكامل في أيمن الموصل.

وقالت القيادة في بيان: إن قطعات الفرقة المدرعة التاسعة حررت حي مشيرفة الأولى وتكون أكملت تحرير منطقة مشيرفة بالكامل بعد تكبيد العدو خسائر كبيرة بالأرواح والمعدات.

وأضافت: تم رفع العلم العراقي فوق مباني الحي وإدامة التماس مع حي 30 تموز بالساحل الأيمن من مدينة الموصل.

من جهة أخرى، اعلنت القوات العراقية إطباق الحصار على «داعش» في الموصل، ولم يعد أمام عناصره سوى القتال حتى الموت». وأكدت استعادة أكبر أحياء غرب المدينة، فيما استمر عبور النازحين نهر دجلة بكثافة.

وأطبقت القوات العراقية الحصار على داعش، وخسر عناصره احد خطوطهم الدفاعية. وقال ضابط بارز، في تصريح صحافي: إن الدواعش باتوا محاصرين في شكل محكم في 10 مربعات سكنية بعد فتح الجبهة الشمالية». وأضاف: قواتنا سيطرت على منطقة مشيرفة، أكبر احياء المدينة ويمثل العمق الدفاعي للتنظيم، كما اقتحمت منطقة الهرمات التي تمثل حائط الصد الأساسي وهي جزء مما اطلق عليه التنظيم ارض الثبات وتضم أيضاً حيي الاصلاح الزراعي والصناعة اللذين تحولا الى جبهات مفتوحة».

وتابع: لم يعد أمام داعش أي مخرج، اذ تتمركز الشرطة الإتحادية جنوب المدينة القديمة في احياء الدواسة والنبي شيت والعكيدات، وقوات مكافحة الارهاب تتمركز في احياء الثورة والعروبة والمطاحن غرباً، وقوات الرد السريع والفرقة المدرعة التاسعة شمالاً عند احياء الهرمات وحاوي الكنيسة ومقبرة وادي عكاب، ومن الجانب الشرقي نهر دجلة»

* الدفاع العراقية تكشف حقيقة اعتقال أبو بكر البغدادي

قال الناطق باسم وزارة الدفاع العراقية، ليث محمد: إن من يحدد الفترة الزمنية لتحرير الساحل الأيمن للموصل هم القادة العسكريون في الميدان فقط. وأضاف المتحدث باسم وزارة الدفاع، لـ (سبوتنيك): لا يستطيع الساسة تحديد السقف الزمني لتحرير الساحل الأيمن للموصل وأن من يحدد ذلك القادة العسكريون في الميدان فقط. وتابع ليث محمد: نأمل بان يتحرر كامل الساحل الأيمن من سيطرة عصابات (داعش) الإرهابي في الأيام المقبلة، وأشار إلى ارتفاع معنويات المقاتلين في عمليات تحرير نينوى، مؤكداً أنهم عازمون على مواصلة القتال حتى تحرير آخر شبر في أرض الوطن.وبشأن اعتقال أبو بكر البغدادي، زعيم تنظيم (داعش) الإرهابي، قال محمد: حتى الآن لا توجد معلومة دقيقة بهذا الشأن ولم يتأكد من قبل القادة الأمنيين ذلك.

* عمليات دجلة تعلن نتائج عمليات شرق ديالى

من جهة أخرى، أعلن قائد عمليات دجلة الفريق الركن مزهر العزاوي، نتائج عمليات شرق ديالى والتي جرت من أربعة محاور رئيسية، فيما أكد تدمير سيارتين مفخختين أعدتا لاستهداف المناطق الآمنة. وقال العزاوي في حديث صحافي: إن نتائج العمليات العسكرية التي جرت في قطاع شرق ديالى والتي تضمنت أربعة محاور رئيسية هي (الندا- حمرين- وادي قزلاق- ثلاب)، أسفرت عن تدمير سيارتين مفخختين من خلال تفجيرهما عن بعد دون أية إصابات، وأضاف العزاوي: إن العمليات أسفرت أيضا عن تدمير مضافة لتنظيم داعش وإبطال مفعول ثلاث عبوات ناسفة واعتقال اثنين من المطلوبين بتهمة الإرهاب، مؤكدا أن العمليات التي شاركت بها قطعات عسكرية من الفرقة الخامس وشرطة ديالى وتشكيلات من الحشد الشعبي ضمن لوائي 24 - 110 بينت مدى التنسيق الرائع في تنفيذ الواجبات الأمنية.

وأكد العزاوي، أن عمليات دجلة مصممة على إنهاء أي جيوب نائمة لتنظيم داعش وستلاحق التنظيم في أي بقعة على ارض ديالى، وكان قائد عمليات دجلة أعلن، السبت، على انطلاق عمليات عسكرية واسعة شرق ديالى من أربعة محاور رئيسية.

وفي السياق، أعلنت قيادة شرطة محافظة ديالى، الأحد، عن تدمير مضافة تابعة لتنظيم (داعش) وضبط كدس للتنظيم يحتوي على أربع قنابر هاون و25 كغم من السيفور جنوب قضاء بعقوبة.

وقالت القيادة في بيان: إن قوة أمنية من قسم شرطة بهرز وفوج طوارئ ديالى السابع وقسم مكافحة المتفجرات في شرطة ديالى نفذت عملية أمنية استباقية لمداهمة وتفتيش بساتين عبد الله الجاسم والمناطق الزراعية المحيطة بها التابعة لناحية بهرز (8كم جنوب بعقوبة).

وأضافت: إن العملية أسفرت عن تدمير مضافة لعناصر داعش الإرهابي وضبط كدس للأعتدة والمتفجرات يحتوي على أربع قنابرهاون وصاروخ قاذفة اربي جي سفن مع ثمانية صواريخ قاذفة و25 كيلو غرام من مادة السيفور معبأة بكيس وعبوتين ناسفتين على شكل قدر وبطل يحتوي على كرات معدنية تستخدم لصنع العبوات الناسفة، وتم رفعها من قبل خبير المتفجرات.

* النجباء تدعو أهالي الأنبار لعدم الوثوق بأميركا

دعت حركة النجباء، إحدى فصائل الحشد الشعبي، الأحد، أهالي الأنبار إلى عدم الوثوق بالولايات المتحدة و(الترحيب) بعودتها، مؤكدة أنها لن تسمح بعودة (الاحتلال) الأميركي تحت (أية ذريعة)، فيما توعدت بالرد على ما سمتهم أصحاب (المشاريع المشبوهة).

وفي تصريح للمتحدث باسم الحركة، نقله موقع (السومرية) الإخباري العراقي، قال هاشم الموسوي في بيان: إن الجانب الأميركي ودول محور الشر لم يرق لها النظر إلى تاريخ العراق الحديث وعودته إلى ميدان الحياة والاستقرار مرة أخرى حتى جن جنونهم وحركوا مجنديهم وداعميهم وصانعيهم لفتح جبهة أخرى وإحداث حالة فوضى في الأماكن الآمنة والمستقرة والمحررة وما جرى مؤخرا من خروق أمنية منظمة راح ضحيتها العديد من أبناء جيشنا الباسل، ما هي إلا محاولة أميركية إرهابية بائسة جاءت من اجل إعادة قواتهم البرية وبناء قواعدهم العسكرية ونشر شركاتهم الأمنية المشبوهة بحجة وذريعة حماية أهلها وتأمين الطرق ومنع الزمر الإرهابية من العودة مجددا إليها.

وتابع الموسوي: لن نسمح بعودة الاحتلال الأميركي البغيض تحت أي ذريعة كانت ونعتقد أن بقاءهم يهدد الأمن والاستقرار في العراق عموما والمدن المحررة خصوصا، ولن نسمح بتقسيم العراق والعبث بأمنه والمساس بسيادته ووحدة شعبه وحرمة أراضيه ولن نتوانى في الرد على أصحاب المشاريع المشبوهة أينما كانوا.

ودعا الموسوي إلى فتح تحقيق في جريمة الرطبة وعدم تسويف هذه القضية سياسيا وقضائيا وإعلاميا وعلى الجميع أن يتحمل مسؤولية السكوت والتعتيم عليها، لافتا إلى أن على أهلنا في الانبار عدم الوثوق والتصديق بأميركا والترحيب بعودتها فلا زالت آثارهم الإرهابية شاهدا حيا على جريمتهم النكراء واستخدامهم الأسلحة المحرمة دوليا ضد الأبرياء العزل في المحافظة أيام الاحتلال المشؤوم.

وأشار إلى أن فرق الاغتيالات والجيوش الالكترونية التابعة للسفارة الأميركية لن تثني حركة النجباء أو تضعف عزيمتها على استمرارها في مواجهة الإرهاب في كل مكان ولن تغير قناعتنا أن أميركا والإرهاب وجهان لعملة واحدة.

وكان القيادي في ائتلاف العربية النائب رعد الدهلكي اتهم، الجمعة (5 أيار 2017)، ما وصفها بـ (بعض الأصوات) بمعارضة إحالة الطريق الرابط بين بغداد ومنفذ طريبيل الحدودي مع الأردن إلى شركة أميركية، لـ (تضرر مصالحها)، فيما دعا رئيس الوزراء حيدر العبادي إلى كشف أسماء مافيات المنافذ الحدودية أمام الرأي العام.

* الحكومة العراقية تنفي تلقي مطالبة امريكية بوقف الضربات ضد داعش

نفى المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء العراقي، السبت، تلقي الحكومة العراقية رسالة اميركية تطالب بغداد بوقف العمليات العسكرية في تلعفر (جنوب غربي مدينة الموصل) الذي يخضع لسيطرة تنظيم داعش الإرهابي، فيما اكدت عدم وجود اتفاقية امنية بين بغداد وواشنطن بالوقت الحاضر.

وقال سعد الحديثي المتحدث الاعلامي باسم مكتب العبادي: نؤكد عدم صحة الخبر المنشور اليوم (السبت) في الوكالة الايرانية (ارنا) بخصوص خطة تحرير مدينة تلعفر جملة وتفصيلا، ولا وجود لاية رسالة امريكية بخصوص تلعفر الى الحكومة العراقية.

واضافت الامانة العامة لمجلس الوزراء: كما لا توجد حاليا اتفاقية امنية بين العراق والجانب الامريكي، وان الاجواء العراقية تحت السيادة الوطنية العراقية بالكامل.

وتابعت الامانة العامة: إن ما يقدمه التحالف الدولي والدول الصديقة هو التدريب والاستشارة وتوفير غطاء جوي لبعض قطعاتنا لحين استكمال تشكيلاتنا الجوية العسكرية وضمن السيادة العراقية واستقلالية القرار الوطني العراقي.

وبينت الامانة، ان قيادة المعركة عراقية وطنية وباشراف مباشر من القائد العام للقوات المسلحة، وان النصر تحقق باياد عراقية وبتنسيق كامل بين قواتنا البطلة والجهد الحكومي المدني والعسكري لحسم المعركة قريبا ان شاء الله.

وكانت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا)، كشفت في وقت سابق من يوم السبت، عن تلقي الحكومة العراقية رسالة من الولايات المتحدة عبر سفارتها في بغداد بشأن تحرير قضاء تلعفر التابع لمحافظة نينوى، مشيرة إلى أن واشنطن طلبت في رسالتها إيقاف عمليات تحرير القضاء بـ (ذريعة) تعرض القوات العراقية إلى قصف تركي في حال دخولها إليه.

* رئيسا الأركان الأمريكية والتركية يبحثان الوضع في العراق وسوريا

بحث رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية جوزيف دانفورد مع نظيره التركي خلوصي أكار، عددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك، أبرزها الوضع في سوريا والعراق ومكافحة (الإرهاب). جاء ذلك خلال لقاء جمعهما بالعاصمة الأمريكية واشنطن مساء السبت، يستبق زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للولايات المتحدة المقررة في 15-17 مايو/أيار الحالي.

وحضر اللقاء، إلى جانب أكار، كل من رئيس جهاز الاستخبارات التركية، هاكان فيدان، والمتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالين. وبحسب وكالة انباء الاناضول التركية، فأنه من المتوقع أن يبحث أردوغان خلال لقائه الأول مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية، بما فيها تطورات الأوضاع في سوريا والعراق، ولا سيما مكافحة الإرهاب، إضافة إلى إمكانية ترحيل، من الولايات المتحدة إلى تركيا، الداعية الإسلامي فتح الله غولن، الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب على السلطة صيف العام الماضي.

* العراق والكويت يناقشان ملف التعويضات والتعاون الاستثماري

ناقش وزير المالية وكالة عبد الرزاق العيسى مع السفير الكويتي في بغداد سالم غصاب الزمانان سبل تطوير التعاون الثنائي بين البلدين وملف التعويضات العراقية للكويت.

وأكد العيسى خلال اللقاء في بيان للوزارة، أن العلاقات العراقية الكويتية ستكون نموذجا لافتا للنظر في مجال الاستثمار معربا عن تفاؤله بمساحة التفاهم والتقارب بين البلدين الشقيقين.

من جهته نقل السفير الكويتي رغبة دولة الكويت وشركاتها للاستثمار في مشاريع تنموية تخدم العراق ولاسيما في مجالات الطاقة والصناعة وسواها من القطاعات الحيوية مؤكدا توجه البلدين الى تذليل ملف التعويضات على وفق اليات لا تضر بمصلحة الجانبين.

وكانت وزارة الخارجية الكويتية أكدت في 25 من نيسان الماضي استعداد بلادها دراسة الخيارات المستقبلية الرامية الى ضمان استمرار تسديد الطرف العراقي مبلغ 6ر4 مليار دولار امريكي في اطار التعويضات عن خسائر غزو النظام السابق للدولة عليها عام 1990.