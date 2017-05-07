اكد رئيس لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي، علاء الدين بروجردي، وجود طاقات وفيرة لتطوير العلاقات بين ايران والمانيا، ينبغي إستثمارها في مسار تعزيز التعاون بينهما.

وقال بروجردي خلال استقباله مساعد الخارجية الالمانية ماركوس ادرر في طهران السبت: إن مجلس الشورى الاسلامي يدعم مسيرة تطوير العلاقات بين البلدين خاصة في المجال البرلماني.

واشار الى تطورات المنطقة قائلاً: إن التعاون المشترك بين الدول في مكافحة ظاهرة الارهاب المقيتة يساعد على اعادة الامن والاستقرار الى المنطقة.

وتابع بالقول: للأسف ان بعض دول المنطقة ومن خلال تحليلاتها الخاطئة قد ساعدت بان تقوم اميركا وحلفاؤها عبر إجراءات غير مدروسة بتوفير الارضية لاتساع نطاق الازمة في المنطقة، من سوريا الى ليبيا.

واشار بروجردي كذلك الى الممارسات اللاانسانية في اليمن والبحرين وقال: إن صمت أدعياء حقوق الانسان مخجل ازاء الجرائم والمجازر المرتكبة بحق الشعبين البريئين في هذين البلدين.

من جانبه اكد مساعد الخارجية الالمانية ماركوس ادرر دعم بلاده للإتفاق النووي بين ايران ومجموعة (5+1)، مشددا على ضرورة الإلتزام ببنوده من قبل جميع الاطراف.

وقال ادرر: إن المانيا ترحب دوما بتطوير العلاقات مع ايران خاصة في المجال البرلماني.

وتابع مساعد الخارجية الالمانية: إن برلين وطهران تشتركان في الرأي حول بعض قضايا المنطقة من ضمنها المكافحة المشتركة للارهاب وحل الأزمات الإقليمية بمشاركة الجيران.

كما اكد ادرر ضرورة تطوير التعاون السياسي والاقتصادي والثقافي والبرلماني بين البلدين واضاف: إن تبادل زيارات الوفود البرلمانية يؤدي دورا مهما في المعرفة المتبادلة تجاه سياسات البلدين.

ووجه مساعد الخارجية الالمانية الدعوة الى بروجردي لزيارة المانيا واللقاء مع المسؤولين السياسيين والبرلمانيين خاصة رئيس واعضاء لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الالماني.

وخلال اللقاء الذي عقد بين مساعد وزير الخارجية الايراني لشؤون اوروبا وامريكا مجيد تخت روانجي، ومساعد وزير الخارجية الالماني، كارلوس ادرر، السبت. ناقش الجانبان عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك واكدا على مواصلة المشاورات السياسية والبرلمانية بين البلدين.

كما بحثا التطورات الإقليمية وخاصة الازمة في سوريا واليمن، وشددا على ان السبيل الوحيد لحل الازمات الإقليمية يكمن في الحوار الدبلوماسي.