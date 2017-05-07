وتحدث عن تصريحات وزير الدفاع السّعودي محمد بن سلمان الأخيرة، وقال: أكاذيب بعض المسؤولين السعوديين ضد إيران وبعض الدّول المستقلة ليست بجديدة فالنظام السّعودي للأسف يقوم بتصرفات عدائية ضد بعض الدول الاسلامية في المنطقة نيابة عن أمريكا والكيان الصهيوني.

وأضاف جزائري: جرائم السعودية المدمرة للحجر والبشر في اليمن والنزيف المستمر في هذا البلد، والضغوط التي تمارسها السعودية على شعب البحرين، ونشر الممارسات الارهابية من قبلها في العراق وسوريا وأفغانستان، كلها مؤشرات تفيد بأن الصهاينة يرغبون بتعميق الخلافات والصراعات في المنطقة.

وأشار العميد جزائري حسب وكالة انباء تسنيم، إلى أن الجمهورية الاسلامية تراقب بدقة التصرفات العدائية والارهابية للنظام السعودي واضعي السياسات الأمريكية والصهيونية.

واكد المتحدث باسم القوات المسلحة بأن الجمهورية الاسلامية تعلن أنها تواجه عداء من هذا النوع الّذي يصرّح به في العلن عبر إجراءات عسكرية وإرهابية، واعرب عن أمله بأن تلتفت المنظمات الدولية ومنظمات حقوق الانسان، التي من المفترض أن تكون مهمتها الأساسية دعم السلام، إلى هذه الممارسات العدوانية التي تقوم بها دول في منطقة غرب آسيا وعلى رأسها الامريكان والصهاينة.

ولفت جزائري إلى صفقات التسليح التي تعقدها السعودية وقال: على العالم ان يشعر بالقلق أزاء تخزين الاسلحة من قبل بعض دول المنطقة عن طريق أمريكا وبعض الدول الأوروبية.

ونوه العميد جزائري أن الجمهورية الاسلامية على استعداد لمواجهة العدو الأساسي، ولهذا فهي لا تخشى تهديدات من هذا القبيل من قبل بعض الأنظمة السخيفة في المنطقة.