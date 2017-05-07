أكد مدير مركز الأبحاث الاستراتيجية في مجمع تشخيص النظام أن إيران تعارض وستواجه أي سياسة لتجزءة دول المنطقة وإضعافها.

وأكد علي أكبر ولايتي لدى استقباله الأحد، مساعد وزير الخارجية النرويجي على توفر الإمكانات المشتركة بين إيران والنرويج لتعزيز العلاقات خصوصا في المجال الاقتصادي، واقترح إلغاء بعض العقبات أمام تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

ورحّب ولايتي بالتعاون مع النرويج، قائلاً: إن إيران تثمّن العلاقات مع الدول الأوروبية خصوصا تلك الدّول التي تتمتع بسياسات مستقلة.

وقال مدير مركز الأبحاث الاستراتيجية في مجمع تشخيص النظام ان على الدول الأوروبية أن تنظر بشكل أفضل وأدق الى الأوضاع في المنطقة، مشيرا الى الدعم الّذي تقدّمه ايران لسوريا والعراق لمكافحة الارهاب والتطرف.

كما اكد ولايتي، حسب ما افادت به وكالة تسنيم: إن الحل السياسي هو الحل الوحيد للمشاكل التي تعاني منها المنطقة، معربا عن امله أن تساهم أوروبا في هذا المجال من أجل إرساء السلام والاستقرار في المنطقة.

من جانبه اعتبر مساعد وزير الخارجية أن العلاقات بين إيران وبلاده دخلت مرحلة جديدة بعد الاتفاق النووي، وقد ازدادت العلاقات الاقتصادية بين البلدين وخصوصا في مجال النفط والغاز.

وعبّر مساعد وزير الخارجية النرويجي عن أن بلاده تستمع الى وجهات النظر التي تبديها ايران في خصوص مشاكل المنطقة بسبب المرحلة الصعبة والغير مستقرة التي يعيشها العالم والمنطقة وخصوصا مشكلة اللاجئين الّذين يتدفقون نحو الدول الأوروبية.