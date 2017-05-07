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رقم الخبر: 193020 تاريخ النشر: أيار 07, 2017 الوقت: 18:22 الاقسام: محليات  
مساعد رئيس مؤسسة الطاقة الذرية: ايران دخلت النادي النووي من خلال الاتفاق النووي

مساعد رئيس مؤسسة الطاقة الذرية: ايران دخلت النادي النووي من خلال الاتفاق النووي

قال علي اصغر زارعان المساعد الخاص لرئيس مؤسسة الطاقة الذرية الايرانية ان الجمهورية الاسلامية الايرانية انضمت الى النادي النووي في العالم على خلفية الاتفاق النووي.
واضاف زارعان الذي كان يتحدث في حفل افتتاح معرض الانجازات النووية الايرانية في جامعة مازندران (شمال) ان الجمهورية الاسلامية الايرانية وبناء على فتوى قائد الثورة لم تكن أبدا بصدد الاستخدام العسكري للطاقة النووية لذلك فان الحكومة استطاعت تثبيت الحق النووي لايران في العالم.
واكد انه خلال عام مضى وبعد نجاح الاتفاق النووي، فان نشاطات مؤسسة الطاقة الذرية ازدادت واكتسبتنا قوة اكبر في مجالي التنقيب والاستخراج. واضاف ان المحادثات النووية ادت الى اضافة 360 طنا من اليورانيوم الى احتياطياتنا الاستراتيجية.
واشار الى استخدامات الطاقة النووية للاغراض السلمية في قسم العلاج بالاشعاع مشيرا الى وجود 1400 مركز علاجي بالاشعاع في العالم اثنان منها في ايران. مشيرا كذلك الى استخدامات الاشعاع في انتاج المحاصيل الزراعية وكذلك تعقيم مياه الشرب.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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