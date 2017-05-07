وقال المدير التنفيذي لشركة آبكو كيوان وزيري، في تصريح صحفي: ان نصف منتجات ايران خودرو سيتم تصنيعها حسب طلب الزبائن في غضون العام المقبل. وأضاف وزيري: ان أولوية الشركة تتمثل بإحراز التقدم والابتعاد عن النهج التقليدي في الإنتاج وتقليص الهوة مع الشركات المعرفية. وتابع: ان الشركة تهدف لإنتاج سيارات تتسم بالراحة والتنافس وزيادة مستوى الأمان والسلامة وفق أساليب علمية وتقنية حديثة.

ولفت وزيري الى أن الشركة تعد حالياً استراتيجية على صعيد الإنتاج ترمي لتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال تصنيع جميع أجزاء السيارات بمختلف أنواعها في داخل البلاد، موضحاً ان مصانع الشركة تنتج حالياً نحو 67 بالمئة من أجزاء السيارات محلياً.

ونوه وزيري الى أن شركة ايران خودرو تنتج حالياً نحو 700 ألف سيارة سنوياً، مبيناً انها ترمي لتحقيق هذا الهدف عبر الاستثمار المشترك مع شركة أجنبية. وأشار الى أن مفاوضات تتم حالياً مع مستثمرين من ألمانيا وايطاليا بإشراف الشركة، حيث من المؤمل التوصل الى نتائج إيجابية وإنتاج أجزاء السيارات بشكل كامل في داخل البلاد وفق علامة الشركة الايرانية.