رحّب رئيس غرفة تجارة العاصمة النيجيرية (أبوجا) بعزم ايران افتتاح مركز تجاري في بلاده على المدى القريب، مؤكداً استعداد الغرف التجارية النيجيرية التعاون مع هذا المركز.

جاء ذلك لدى اجتماع مهدي آقاجعفري مدير دائرة افريقيا بوزارة الخارجية الايرانية، برئيس غرفة تجارة أبوجا.

وبحث آقاجعفري - الذي يجري جولة غرب أفريقية - خلال اللقاء، نتائج زيارة الوفد الاقتصادي الذي ضم 40 شخصية برفقة وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف الى أبوجا وانعقاد الاجتماع المشترك مع التجار النيجيريين.

وأكد آقاجعفري ضرورة دعم القطاع الخاص في كلا البلدين وإزالة المعوقات والمشاكل المتعلقة، مثل تسهيل إصدار التأشيرات وايجاد التعاون المصرفي، وذلك بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية بين ايران ونيجيريا.

من جهته، أكد رئيس غرفة أبوجا على العلاقات الجيدة التي تربط الغرفة بالسفارة الايرانية في نيجيريا، معلناً استعداد الغرفة لتعزيز مختلف أوجه التعاون وتشكيل مجلس تجاري مشترك بين البلدين.

يذكر أن الجولة الغرب أفريقية لمدير دائرة أفريقيا بوزارة الخارجية الايرانية تشمل أيضاً ساحل العاج والكاميرون، فيما كانت السنغال محطته الأولى قبل نيجيريا، حيث التقى المسؤولين السنغاليين وبحث معهم العلاقات الثنائية بين طهران وداكار.