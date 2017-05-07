وتشارك أكثر من 80 مؤسسة وشركة ايرانية تعمل في القطاع الزراعي ومندوبين عن الشركات الأجنبية والدولية المعتبرة في المعرض الذي يقام لمدة 3 أيام. والشركات المشاركة بالمعرض تنشط نحو 34 بالمائة منها في القطاع الزراعي والمؤسسات، و33 بالمائة في مجال أنظمة الري وايصال المياه، و33 بالمائة في مجال المكائن الزراعية، و13 بالمائة من الشركات تعمل في مجال العلوم القائمة على المعرفة والأبحاث الزراعية.

ويهدف إقامة المعرض الى معرفة السوق وتوفير أجواء المنافسة للدخول الى الأسواق الجديدة واستقطاب الاستثمارات الزراعية وتبادل المعلومات والخبرات ونقل المعطيات العلمية والتقنيات الحديثة وتقديم المنتجات والسلع والخدمات الجديدة وتقييم قدرة المنافسة للمشاركين .