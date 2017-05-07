تشارك إيران في معرض الجزائر الدولي الخمسين الذي سينظم، ابتداء من اليوم الاثنين، بقصر المعارض بالعاصمة الجزائرية.

وقال المدير العام للشركة الجزائرية للمعارض والتصدير المنظمة لهذا المعرض الدولي السنوي طيب زيتوني: ان الطبعة الـ50 لمعرض الجزائر الدولي ستفتح الاثنين بقصر المعارض بمشاركة 536 شركة جزائرية و494 شركة أجنبية من 34 دولة من بينها إيران.

وحسب طيب زيتوني، ستكون روسيا ضيفاً شرفياً لها بمشاركة حوالي 30 شركة، إلى جانب 354 مؤسسة أجنبية من جنوب إفريقيا وألمانيا وبيلاروسيا والبرازيل والصين وكوت ديفوار وكوبا ومصر والولايات المتحدة وفرنسا والمجر وأندونيسيا والعراق وايران وايطاليا واليابان والأردن وليبيا ومالي وفلسطين وبولونيا والبرتغال والجمهورية العربية الصحراوية الديموقراطية والسنغال والسودان وسوريا وجمهورية التشيك وتركيا.

وأوضح طيب زيتوني ان أكبر مساحة في المعرض خصصت للشراكة، متبوع بقطاع الصناعات الغذائية، ثم الصناعة الطاقوية والكيمياء والبتروكيميائية، والكهربائية والإلكترونية، والصناعات التحويلية (28 مؤسسة) والميكانيكية والحديد والصلب، والخدمات، وأشغال البناء الكبرى. وأشار زيتوني إلى أن (البعد الجديد الذي يكتسيه معرض الجزائر الدولي يرتكز أساساً على الاستثمار وتقوية الشراكة مع المؤسسات الأجنبية بدلاً من الجانب التجاري).

وأبدى البلدان، في الآونة الأخيرة، إرادة في دفع التعاون الاقتصادي والتجاري إلى مستوى العلاقات السياسية والأخوية بينهما.