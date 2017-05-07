أقيمت مراسم افتتاح غرفة التجارة المشتركة بين ايران والعراق، السبت، من خلال مراسم خاصة برعاية وحضور رئيس الغرفة يحيى آل إسحاق، وعدد من المسؤولين المحليين في محافظة ايلام (غرب البلاد).

وفي تصريح له بالمناسبة، قال رئيس الجانب الايراني لغرفة التجارة المشتركة بين طهران وبغداد: ان تدشين مكتب الغرفة في ايلام يضطلع بدور هام في مجال التطوير التجاري والانتعاش الاقتصادي، وذلك في ظل موقع ايلام الواقعة على الحدود المشتركة ودورها في صادرات البضائع الى العراق. وأضاف آل اسحاق: ان تأسيس مكتب غرفة التجارة المشتركة بين ايران والعراق في ايلام شكل مطلباً أساسياً لدى التجار الايرانيين من أهالي المحافظة وضرورة أساسية لتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وقال آل اسحاق: ان أكبر كمية للتبادل التجاري الايراني بعد الصين يختص بالتعامل مع العراق. مبيناً انه وفقاً لإحصائيات مؤسسة الجمارك، فان مستوى صادرات البلاد الى العراق يبلغ 7 مليارات سنوياً، مؤكداً على الطاقة الاستيعابية للأسواق العراقية مما يتيح فرصة رفع هذا المستوى الى 3 أضعاف.