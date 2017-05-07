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رقم الخبر: 193014 تاريخ النشر: أيار 07, 2017 الوقت: 18:03 الاقسام: اقتصاد  
تصدير 900 مليون دولار من منتجات الثروة السمكية والأحياء المائية
خلال العام (الإيراني) الماضي

تصدير 900 مليون دولار من منتجات الثروة السمكية والأحياء المائية

أعلن رئيس منظمة مصايد الأسماك عن تصدير أكثر من 500 مليون دولار من منتجات مصايد الأسماك و412 مليون دولار من الأحياء المائية خلال العام الإيراني الماضي (انتهى 21 مارس/ آذار 2017).

وقال حسن صالحي: ان إيران تحتل المركز الأول في تربية الجمبري إقليمياً وتم إنتاج 23 ألف طن من الجمبري في البلاد خلال العام الماضي، كما تم تصدير أكثر من 14 ألف طن، مشيراً إلى أن إيران تعتبر أكبر منتج لأسماك السلمون المرقط في المياه العذبة عالمياً. وصرح: من حيث أسطول الصيد ايران تحتل المركز الثاني بعد أندونيسيا في المحيط الهندي، مشيراً إلى إنتاج أكثر من ألف طن من الكافيار وإنتاج 3 أنواع من أسماك الكافيار المربية في العام الماضي، وللمرة الأولى تم تصدير لحم الكافيار إلى أميركا وأميركا الشمالية وتستمر عملية الصادرات. وتابع: إننا نخطط لإنتاج مليون و100 ألف طن من الأحياء المائية في إيران.

 
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