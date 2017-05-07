وقال حسن صالحي: ان إيران تحتل المركز الأول في تربية الجمبري إقليمياً وتم إنتاج 23 ألف طن من الجمبري في البلاد خلال العام الماضي، كما تم تصدير أكثر من 14 ألف طن، مشيراً إلى أن إيران تعتبر أكبر منتج لأسماك السلمون المرقط في المياه العذبة عالمياً. وصرح: من حيث أسطول الصيد ايران تحتل المركز الثاني بعد أندونيسيا في المحيط الهندي، مشيراً إلى إنتاج أكثر من ألف طن من الكافيار وإنتاج 3 أنواع من أسماك الكافيار المربية في العام الماضي، وللمرة الأولى تم تصدير لحم الكافيار إلى أميركا وأميركا الشمالية وتستمر عملية الصادرات. وتابع: إننا نخطط لإنتاج مليون و100 ألف طن من الأحياء المائية في إيران.