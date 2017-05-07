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رقم الخبر: 193013 تاريخ النشر: أيار 07, 2017 الوقت: 18:06 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
أول سيارة قابلة للتحلل ..هولندية

أول سيارة قابلة للتحلل ..هولندية

قدم طلاب جامعة إيندهوفن الهولندية سيارة Lina كأول سيارة قابلة للتحلل.

قدم طلاب جامعة إيندهوفن الهولندية سيارة Lina كأول سيارة قابلة للتحلل.
واستخدم معدو المشروع ألياف الكتان لتصنيع سيارتهم، وقالوا إنهم رتبوا الألياف على بعضها بزوايا مختلفة، الأمر الذي زاد متانة هيكل السيارة، إلى درجة الكربون والألومينيوم، إضافة إلى أن تصنيع أجزاء المركبة من الكتان أبسط بكثير من إنتاجها من الكربون والألومينيوم.
وتشير وسائل إعلامية إلى أن "منظمات عدة ترعى المشروع، من بينها شركة Tom Tom، التي تتخصص في إنتاج أنظمة الملاحة".
ويعتقد ممثلو الشركة أن" المشروع الجديد سيجسد اختراقا فعليا في صناعة السيارات."
يذكر أن سيارة Lina ستزود بمحرك كهربائي، ولم يكشف المصممون عن مواصفاته.

 

 
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