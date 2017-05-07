قدم طلاب جامعة إيندهوفن الهولندية سيارة Lina كأول سيارة قابلة للتحلل.

واستخدم معدو المشروع ألياف الكتان لتصنيع سيارتهم، وقالوا إنهم رتبوا الألياف على بعضها بزوايا مختلفة، الأمر الذي زاد متانة هيكل السيارة، إلى درجة الكربون والألومينيوم، إضافة إلى أن تصنيع أجزاء المركبة من الكتان أبسط بكثير من إنتاجها من الكربون والألومينيوم.

وتشير وسائل إعلامية إلى أن "منظمات عدة ترعى المشروع، من بينها شركة Tom Tom، التي تتخصص في إنتاج أنظمة الملاحة".

ويعتقد ممثلو الشركة أن" المشروع الجديد سيجسد اختراقا فعليا في صناعة السيارات."

يذكر أن سيارة Lina ستزود بمحرك كهربائي، ولم يكشف المصممون عن مواصفاته.



