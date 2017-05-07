بشّرت المديرة التنفيذية لشركة الصناعات البتروكيماوية الايرانية بنهضة ثانية في صناعة البتروكيماويات الايرانية في ظل إقامة معرض النفط وعقد صفقات في صناعة البتروكيماويات مع الشركات الأوروبية في مجال الاستثمار واستخدام التقنيات الحديثة.

وتوقعت مرضية شاهدايي، اليوم الأحد، في تصريح للصحفيين على هامش المعرض الدولي الـ22 لصناعة النفط والغاز والبتروكيماويات، إجراء مفاوضات ناجحة في قطاع الاستثمار ونقل التقنيات الحديثة بين الشركات الايرانية النشطة في صناعة البتروكيماويات والأطراف الأجنبية. وصرحت بأن رئيس مجلس الشورى الاسلامي ووزير النفط أكدا، في مراسم افتتاح المعرض، على ضرورة تطوير صناعة البتروكيماويات وطالبا بتحسين الأوضاع لاستقطاب رؤوس الأموال في هذه الصناعة.

وأشارت مديرة شركة الصناعات البتروكيماوية إلى لقائها بالسفير الهولندي والوفد التجاري المرافق له على هامش إقامة المعرض، وقالت: ان الشركات الهولندية تنشط في مجال تطوير الموارد البشرية والصناعات البحرية وصناعة المعدات البتروكيماوية، ومن المقرر أن يتفقد الوفد الهولندي منطقة بارس الاقتصادية الخاصة بالطاقة. كما أشارت شاهدايي الى إجراء مفاوضات مع الوفد الإسباني والذي طالب بالاستثمار في صناعة البتروكيماويات الايرانية.

من جانبه، أكد مسؤول بصناعة النفط الايرانية، ان حجم إنتاج النفط من الحقول المشتركة مع العراق ازداد بنسبة 30 بالمائة في 4 سنوات. وأضاف أحمد رجبي، مدير الشؤون الفنية بشركة نفط المناطق المركزية، في لقاء صحفي عقده يوم أمس على هامش المعرض: ان حقول النفط المشتركة مع العراق والتي تشرف عليها الشركة، هي (آبان) و(نفط شهر) و(بايدار غرب) و(دهلران). وأشار رجبي الى مفاوضات مع العراق للتطوير والاستخراج المشترك من الحقول المشتركة، موضحاً بأن المفاوضات مع العراق توقفت قبل أربع سنوات بسبب الأوضاع الأمنية، لكن من المقرر أن تستأنف مرة أخرى. وصرح بـأنه من المقرر أن يتم التنسيق حول الحقول المنتجة والحقول قيد التطوير.

وفي السياق، أكد نائب وزير النفط للشؤون الدولية والتجارية، أمير حسين زماني نيا، عن استعداد إيران وهولندا لتعزيز التعاون في مجال الغاز .

وأشار زماني نيا، خلال مراسم افتتاح جناح هولندا في المعرض الدولي الـ22 للنفط والغاز والبتروكيماويات بحضور السفيرة الهولندية لدى طهران سوزان ترتسال، أشار إلى أن ايران تمتلك أضخم الإحتياطات الغازية في العالم، قائلاً أنها سيكون بإمكانها تصدير الغاز إلى أوروبا وجنوب شرقي آسيا.

من جانبها، أكدت سفيرة هولندا ان البلدين من شأنهما تعزيز مزيد من التعاون في صناعة الغاز، معربة عن إرتياحها إزاء ارتفاع عدد الشركات الهولندية المشاركة في المعرض مقارنة مع العام الماضي.

على صعيد آخر، وقعت شركة (ايتوتشو) اليابانية عقداً مع شركة خليج فارس القابضة للبتروكيماويات، لشراء مادة البولي اثيلين شهرياً. وأبرم العقد يوم السبت، على هامش المعرض الدولي للنفط.

وأوضح محمد حسين كاكويي، المدير التنفيذي للشركة التجارية الصناعية التابعة لخليج فارس القابضة، انه سيتم بموجب العقد إرسال 11 ألف طن من البولي اثيلين شهرياً بقيمة إجمالية تبلغ 150 مليون دولار سنوياً للأسواق العالمية عبر شركة (ايتوتشو) اليابانية. ويدخل العقد المبرم حيز التنفيذ في غضون أشهر. وعملياً تم إرسال 24 طناً من البولي اثيلين بهدف متابعة ظروف مسار الشحن وآلية سداد المستحقات.

من جهته، أكد المدير التنفيذي للشركة اليابانية ان الشركة كان لها تعاون مع قطاع البتروكيماويات الايراني في فترة ما قبل الحظر، وحالياً تستهدف تطوير أنشطتها مع هذا القطاع.

وحول إمكانية توظيف إستثمارات في ايران، أوضح كوشي هيراياما أن الشركة تقدمت بإجراءات تتعلق بالتمويل وبيع قطع الغيار وأنها تدرس الجوانب اللازمة للدخول بصناعة البتروكيماويات الايرانية.

إلى ذلك، أعلن المدير التنفيذي لشركة النفط الوطنية، أن متوسط صادرات النفط ومكثفات الغاز بلغ 047ر3 مليون برميل في شهر (اسفند) الايراني (المنتهي 20 مارس/ آذار 2017)، وأن هذا المستوى غير مسبوق منذ انتصار الثورة الاسلامية عام 1979.

وأوضح علي كاردر، في مؤتمر صحافي على هامش المعرض، أن الجزء الأكبر من الصادرات المذكورة شمل مبيعات المكثفات المخزنة بالمستودعات العائمة. واستبعد المدير التنفيذي لشركة النفط الوطنية أن يتم تسجيل مثل هذا المستوى مرة أخرى، على خلفية أن جميع المكثفات المخزنة قد بيعت.

من جهة ثانية، بيّن كاردر بأن متوسط صادرات النفط في شهر (فروردين) الايراني المختتم 20 أبريل/ نيسان 2017، بلغ 5ر2 مليون برميل يومياً، متوقعاً بلوغ متوسط صادرات ايران هذا العام 7ر2 مليون برميل يومياً. وفنّد كاردر مزاعم إعطاء ايران تخفيضات كبيرة إزاء بيع نفطها للسماسرة، مؤكداً ان هذه مزاعم غير صحيحة وأن تسعير نفط ايران يخضع لظروف السوق.

وانطلقت فعاليات المعرض الدولي الـ22 للنفط والغاز والتكرير والبتروكيماويات في طهران صباح السبت، بمشاركة نحو 4 آلاف شركة محلية وأجنبية. وتشارك شركات من الصين وألمانيا واسبانيا وتركيا وروسيا واليابان وهولندا والنمسا وكوريا الجنوبية وأستراليا، عبر إقامة أجنحة في المعرض، فيما أوفدت شركات رائدة أخرى خبراء للمشاركة بالفعاليات.

يذكر أن أعمال المعرض الـ22 للنفط والغاز والبتروكيماويات تستمر حتى 9 مايو/ أيار الجاري.