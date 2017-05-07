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|رقم الخبر: 193009
|تاريخ النشر: أيار 07, 2017
|الوقت: 18:05
|الاقسام: عربيات
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السعودية: قوات الطوارئ تعتقل حسام سعيد الربح من أهالي بلدة العوامية
اعتقلت قوات الطوارئ السعودية الشاب حسام سعيد الربح من أهالي بلدة العوامية شرق البلاد، وذلك بعد أن اعتدت عليه بالضرب المبرح عند نقطة تفتيش بلدة الناصرة.
اعتقلت قوات الطوارئ السعودية الشاب حسام سعيد الربح من أهالي بلدة العوامية شرق البلاد، وذلك بعد أن اعتدت عليه بالضرب المبرح عند نقطة تفتيش بلدة الناصرة.
وكانت السلطات السعودية قد أفرجت عصر الخميس الماضي عن المعتقلين الثلاثة من أسرة الحاج محمد علي مدن الفرج من أهالي بلدة العوامية، بعد اقتحام منزلهم تحت غطاء ناري كثيف دون معرفة الأسباب.
واعتقلت كلا من "عبدالعزيز محمد علي مدن الفرج، ومحمد عبدالعزيز محمد علي الفرج، وأحمد محمد علي مدن الفرج" بالإضافة إلى إلحاق أضرار مادية بالغة في المنزل.
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