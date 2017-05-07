شددت كتائب "المقاومة الوطنية" الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، على أن فصائل المقاومة لن تتوانى عن فك قيد الأسرى داخل السجون الصهيونية.

جاء ذلك خلال، مناورة مشتركة مع مقاتلين من كتائب "الشهيد عبد القادر الحسيني" في أحد مواقع تدريب الكتائب بقطاع غزة، تضمنت استعراض جانب من مهارات وحدتي "الصاروخية" و"المدفعية".

الناطق باسم الجناح المسلح لـ"الجبهة الديمقراطية"، "أبو خالد" قال: "إن هذه المناورة تأتي في إطار التأكيد على وحدة المقاومة في الميدان، وأن رصاصها واحد وبندقيتها واحدة موجهة صوب صدور العدو الغاصب".

وأضاف، "إننا كذلك نبعث برسالة للمحتل، مفادها أننا ماضون في معركة الإعداد والتجهيز، على درب الشهداء، ونهج النضال، وأننا عاكفون على تطوير إمكانياتنا وقدراتنا القتالية لحماية شعبنا وأسراه، ومقدساته".

وحيا "أبو خالد" في سياق حديثه، الأسرى الأبطال الذين يخوضون معركة "الحرية والكرامة" لليوم الـ 21 على التوالي.

كما أكد أن الكتائب، ومعها مختلف مكونات المقاومة الفلسطينية، تقف إلى جانبهم في هذه المعركة العادلة، وأنها تسخر كل إمكانياتها لأجل تحريرهم، وإعادتهم إلى أحضان ذويهم.



