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رقم الخبر: 193005 تاريخ النشر: أيار 07, 2017 الوقت: 16:24 الاقسام: دوليات  
ترامب يشكو غلاء المعيشة في نيويورك

ترامب يشكو غلاء المعيشة في نيويورك

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه قرر عدم البقاء في نيويورك، لأن الحياة فيها كمدينة ضخمة، غالية جدا، وليست مريحة.

وكتب ترامب على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن "السبب الذي يدفعني إلى البقاء بدمينستر (ولاية نيوجيرسي) المكان الجميل، يتمثل في أن البقاء في نيويورك أغلى بكثير وغير مريح".

وأوضح ترامب أن الحديث يدور بالدرجة الأولى، حول عقد اللقاءات في المدن الضخمة مثل نيويورك.

وقد توجه الرئيس الأمريكي بعد لقائه رئيس الوزراء الأسترالي مالكوم تيرنبول، إلى بدمينستر، الواقعة على مسافة 65 كيلومترا غرب نيويورك، يملك فيها فيلا بُنيت سنة 1939 بالقرب من بحيرة.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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