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رقم الخبر: 193004 تاريخ النشر: أيار 07, 2017 الوقت: 16:24 الاقسام: دوليات  
إطلاق اسم روسيا على ساحة في عاصمة الأرجنتين

إطلاق اسم روسيا على ساحة في عاصمة الأرجنتين

صادقت الهيئة التشريعية في الأرجنتين على مشروع قانون بشأن إطلاق تسمية "روسيا" على إحدى الساحات داخل العاصمة بوينس آيرس.

وبحسب معدي مشروع القانون فإن هذه المبادرة ستسهم في مشاركة الجالية الروسية بشكل نشيط في حياة العاصمة بوينس آيرس، وستعزز العلاقات بين الأرجنتين وروسيا.

من جهته قال مجلس التنسيق لأبناء الوطن إن ظهور "ساحة روسيا" في بوينس آيرس تؤكد حقيقة الاعتراف بالجالية الروسية، واحترام روسيا.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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