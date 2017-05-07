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رقم الخبر: 193003 تاريخ النشر: أيار 07, 2017 الوقت: 16:32 الاقسام: دوليات  
ايطاليا تنقذ ثلاثة آلاف مهاجر في المتوسط

ايطاليا تنقذ ثلاثة آلاف مهاجر في المتوسط

قال خفر السواحل الإيطالي في بيان إنه أنقذ نحو ثلاثة آلاف مهاجر يوم السبت وهم يحاولون الوصول إلى أوروبا.

وانتشل هؤلاء في ما يزيد على 20 عملية إنقاذ منفصلة بمشاركة خفر السواحل الإيطالي ومهمة الاتحاد الأوروبي في البحر المتوسط والوكالة الأوروبية لمراقبة الحدود (فرونتكس) ومنظمات غير حكومية وسفن تجارية. ولم يكشف خفر السواحل الإيطالي عن جنسيات المهاجرين. وتقول المنظمة الدولية للهجرة إن 43490 مهاجرا وصلوا إلى أوروبا هذا العام وتوفي أو فقد ما يربو على ألف شخص.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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