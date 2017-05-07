ايطاليا تنقذ ثلاثة آلاف مهاجر في المتوسط قال خفر السواحل الإيطالي في بيان إنه أنقذ نحو ثلاثة آلاف مهاجر يوم السبت وهم يحاولون الوصول إلى أوروبا.