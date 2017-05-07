قالت الرئاسة في نيجيريا يوم السبت إن جماعة بوكو حرام أطلقت سراح 82 تلميذة من مجموعة تضم ما يزيد على 200 فتاة، كانت اختطفتهم من بلدة تشيبوك بشمال شرق البلاد قبل ثلاثة أعوام، مقابل الإفراج عن سجناء.

وخطفت بوكو حرام نحو 270 فتاة في أبريل نيسان 2014. وقتلت الجماعة المتشددة نحو 15 ألفا وتسببت في نزوح أكثر من مليوني شخص خلال سبع سنوات من التمرد بهدف إقامة خلافة إسلامية في شمال شرق نيجيريا.

وفرت عشرات الفتيات في الفوضى التي تلت اختطافهن فيما ظلت أكثر من مئتي فتاة في عداد المفقودات لأكثر من عامين.

وقالت الرئاسة في بيان إن نيجيريا تشكر سويسرا واللجنة الدولية للصليب الأحمر للمساعدة في إطلاق سراح الفتيات من خلال "مفاوضات مطولة".

وأضافت أن الرئيس محمد بخاري سيستقبل الفتيات في العاصمة أبوجا يوم الأحد دون الكشف عن عدد المشتبه بهم الذين تسلمتهم بوكو حرام أو الكشف عن أي تفاصيل أخرى.

وقال مصدر عسكري إن الفتيات نقلن صباح الأحد إلى مايدوجوري من منطقة بانكي القريبة من الحدود مع الكاميرون حيث خضعن لفحوص طبية. ومايدوجوري عاصمة ولاية بورنو التي بدأ فيها تمرد بوكو حرام.

ويعطي إطلاق سراح الفتيات دفعة لبخاري الذي جعل من سحق تمرد بوكو حرام قضية رئيسية في حملته الانتخابية عام 2015.

ولم يظهر تقريبا الرئيس علنا منذ عودته من بريطانيا في مارس آذار للعلاج من مرض لم يكشف عنه.