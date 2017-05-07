بعد حملة انتخابية صاخبة حفلت بالفضائح والمفاجآت بدأ الناخبون الفرنسيون يوم الأحد التصويت للاختيار بين إيمانويل ماكرون المرشح الوسطي المؤيد للاتحاد الأوروبي ومارين لوبان المرشحة اليمينية المتطرفة المعادية للتكتل والمناهضة للهجرة لرئاسة بلادهم خلال السنوات الخمس المقبلة.

وفتح نحو 67 ألف مركز اقتراع أبوابه أمام الناخبين الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي. وستعلن مؤسسات استطلاع الرأي التقديرات الأولية بحلول الساعة الثامنة مساء (1800 بتوقيت جرينتش) بمجرد إغلاق جميع مراكز الاقتراع.

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن الفرنسيين سيختارون ماكرون وزير الاقتصاد السابق البالغ من العمر 39 عاما الذي يريد رأب الصدع بين اليمين واليسار ومقاومة المد الانعزالي الذي شهد تصويت البريطانيين لصالح الانسحاب من الاتحاد الأوروبي واختيار الأمريكيين دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة.

لكن إذا حدثت نتيجة غير متوقعة وفازت مارين لوبان مرشحة حزب الجبهة الوطنية فإن مستقبل الاتحاد الأوروبي قد يصبح على المحك.

يتفوق ماكرون، الذي يريد تحرير الاقتصاد وتعميق التكامل مع الاتحاد الأوروبي، على لوبان في استطلاعات الرأي بنحو 23 إلى 26 نقطة مئوية.

وأثبتت استطلاعات الرأي دقتها في الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة الشهر الماضي. وصعدت الأسواق في نهاية الاسبوع الماضي في رد فعل لاتساع الفارق لصالح ماكرون على منافسته بعد مناظرة تلفزيونية مريرة بينهما يوم الأربعاء.

وفي حملة انتخابية شهدت سقوط المتصدرين واحدا تلو الآخر جعلت لوبان، التي تريد إغلاق الحدود والتخلي عن عملة اليورو وكبح الهجرة، اليمين المتطرف أقرب إلى السلطة من أي وقت مضى في أوروبا الغربية منذ الحرب العالمية الثانية.

وحتى لو ثبتت دقة استطلاعات الرأي وانتخبت فرنسا أصغر رئيس سنا بدلا من انتخاب أول امرأة للرئاسة فإن ماكرون نفسه لا يتوقع شهر عسل.

هذا وسعت فرنسا للحيلولة دون أن يؤثر اختراق رسائل البريد الإلكتروني لحملة المرشح الأبرز في انتخابات الرئاسة الفرنسية إيمانويل ماكرون على نتيجة الانتخابات في الوقت الذي حذرت فيه لجنة الانتخابات يوم السبت من أن إعادة نشر المعلومات التي جرى الحصول عليها عبر عملية الاختراق الإلكتروني قد تمثل تهمة جنائية.

وقالت حملة ماكرون إن رسائل إلكترونية ووثائق ومعلومات بخصوص تمويلها كانت هدفا لتسلل إلكتروني "ضخم" قبل نهاية الحملات الانتخابية يوم الجمعة ودخول فرنسا مرحلة الصمت الانتخابي الذي يمنع الساسة من التعليق على التسريبات.

وظهرت البيانات المسربة في الوقت الذي تتوقع فيه استطلاعات الرأي أن ماكرون يتجه لتحقيق فوز مريح على زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان في انتخابات يوم الأحد إذ تظهر أحدث الاستطلاعات اتساع تقدمه إلى نحو 62 في المئة مقابل 38 في المئة.

وقال الرئيس الفرنسي فرانسوا أولوند لوكالة الأنباء الفرنسية "ندرك أن هذا النوع من الخطر ممكن الحدوث أثناء الحملة الانتخابية لأنه وقع في أماكن أخرى. لن يمر شيء دون رد".

وجاء في بيان للجنة الانتخابية الفرنسية "عشية أهم انتخابات لمؤسساتنا تدعو اللجنة كل شخص موجود على مواقع الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي، لا سيما وسائل الإعلام، ولكن أيضا جميع المواطنين إلى التحلي بالمسؤولية وعدم نقل هذا المحتوى من أجل عدم تشويه صدق الاقتراع".

لكن اللجنة التي تشرف على العملية الانتخابية قد تجد أن من الصعب تطبيق لوائحها في عصر يحصل فيه الناس على قدر كبير من أخبارهم من على الإنترنت وتتدفق فيه المعلومات بحرية عبر الحدود ولا تعرف فيه هوية كثير من المستخدمين.

وأضاف البيان "اللجنة تؤكد أن النشر وإعادة النشر لتلك البيانات... ربما يكون تهمة جنائية".

وغطت وسائل الإعلام الفرنسية التسلل الإلكتروني الذي استهدف حملة ماكرون بأساليب عديدة إذ وضعته صحيفة ليبراسيون ذات التوجهات اليسارية في صدر موضوعات موقعها الإلكتروني لكن القنوات التلفزيونية الإخبارية آثرت عدم التطرق إليه.

*ملاحقة 3 أشخاص خططوا لعمليات إرهابية

في سياق آخر أعلنت الشرطة الفرنسية أنها تلاحق 3 أشخاص، يشتبه في إعدادهم لشن عمليات إرهابية في البلاد.

ونشرت الشرطة الفرنسية يوم السبت 6 أيار، معلومات بخصوص الأشخاص الثلاثة، الذين تشتبه في إعدادهم لهجوم إرهابي على الأراضي الفرنسية.

وتنشر السلطات الفرنسية نحو 50 ألف شرطي في عموم البلاد، إلى جانب 7000 من عناصر الجيش المشاركين في عملية مكافحة الإرهاب، وسيكون أكثر من 12 ألف من عناصر الشرطة والجيش في منطقة باريس في حالة استنفار.