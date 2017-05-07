وفي رده على ما اورده مرشح رئاسي في المناظرة التلفزيونية التي جرت يوم الجمعة قال العميد دهقان، ان الاعتمادات المخصصة للشؤون الدفاعية في البلاد خلال فترة الحكومة الحالية حتى نهاية العام (الايراني) الماضي (انتهي في 20 اذار/مارس) ارتفعت بـ 2.5 ضعف مقارنة مع فترة الحكومة السابقة. واضاف، ان هذا الرقم سيرتفع الى 4 اضعاف ما كان عليه في فترة الحكومة السابقة.

واكد العميد دهقان قائلا، ان برامج البلاد الصاروخية والدفاعية شهدت خلال فترة الحكومة الحادية عشرة (الحالية) اروع نمو لها كمّا ونوعا.